Из-за стихии там повалило на землю пальмы, также большая часть города осталась без электричества. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные паблики.
Какие последствия шторма в Аргентине?
В сети отмечают, что столь мощный шторм образовался в результате столкновения ледяных воздушных масс в небе с раскаленной земной поверхностью. Власти были вынуждены объявить "оранжевый" уровень опасности.
Впечатляющие кадры шторма в Аргентине: видео GlobeUpdate
Свидетели стихии сталкиваются с реальными испытаниями. Кроме дождей, которые могут вызвать наводнения, небо пронизывают молнии, а с градом и ураганным ветром скоростью до 70 километров в час город погружается в хаос.
Шторм в Аргентине: видео CMNS_Media
В частности, невероятный град выпал на Нуэва-Леманне, оставив после себя впечатляющие куски льда.
В Аргентине во время шторма выпал град: Rafaela Noticias
Где еще есть штормы?
На Тенерифе активировали план чрезвычайных ситуаций в ответ на шторм "Клаудия", который принесет проливные дожди, наводнения и сильные ветры. На острове ограничили доступ к Национальному парку Тейде, закрыли несколько школ, а жителям рекомендовали избегать прибрежных районов из-за опасности высоких волн.
Тогда как ураган "Мелисса" достиг Ямайки как шторм 5-й категории, вызвав катастрофические наводнения и оползни. Скорость ветра урагана составляет 280 км/ч, а давление опустилось до 901 миллибар, что делает его самым сильным штормом года.