Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Digi24.

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Что известно о шторме в Румынии

В издании рассказали о последствиях масштабного шторма в Бухаресте и его окрестностях. По словам журналистов, деревья падали на автомобили от ветра, а улицы затопило.

Последствия непогоды в Бухаресте: смотрите фото Digi24

Сильный шторм в понедельник днем вырвал с корнями несколько деревьев в Бухаресте, нанеся серьезный ущерб нескольким районам. Деревья упали на дорогу и припаркованные автомобили, временно заблокировав движение транспорта и пострадав от десятков домов,

– объяснили журналисты.

Один из местных торговых центров был затоплен после ливня. Вода даже попала в кинотеатр.

Бухарестская транспортная компания объявляла о блокировании и задержки на нескольких трамвайных, троллейбусных и автобусных линиях из-за накопления воды и деревьев, упавших на проезжую часть или контактные сети.

Затопленные улицы в результате непогоды: смотрите видео очевидцев

По состоянию на 19:40 в столице Румынии пожарные зафиксировали 800 запросов на экстренные звонки по единому номеру 112.

Учитывая большое количество вмешательств, были приняты меры для привлечения всех доступных ресурсов путем вызова пожарных из свободных смен,

– сообщил источник издания.

Известно, что по состоянию на 20:40 движение транспорта на всех улицах столицы было восстановлено.

Ливни в Бухаресте принесли рекордное количество осадков. В среднем более 43 литров на квадратный метр, с отдельными районами, где было зафиксировано более 70 литров на квадратный метр и даже мгновенные значения более 120 литров на квадратный метр.