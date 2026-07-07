Штраф может составить 5000 злотых: важные правила для грибников в Польше

Каждый год грибной сезон в Польше привлекает не только местных жителей, но и тысячи украинцев. Среди европейских стран именно в Польше действуют одни из самых либеральных законов в отношении "тихой охоты", но даже там существуют определенные правила.

Прежде чем брать корзину и нож и отправляться на поиски грибов, сначала стоит ознакомиться с несколькими важными правилами – ведь их нарушение может обернуться довольно неприятным штрафом. Поэтому 24 Канал рассказывает, где в Польше можно собирать грибы, а какие места лучше все же обходить стороной.

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Где в Польше разрешено собирать грибы?

Большинство польских лесов находятся в ведении государственного лесного хозяйства Lasy Państwowe – именно там можно бесплатно собирать грибы для собственных нужд. Чтобы отправиться туда, не нужно ни получать специальное разрешение, ни платить за лицензию, пишет Ukrainian in Poland.

Впрочем, это не значит, что для сбора грибов подходят все зеленые насаждения страны. На некоторых территориях сбор запрещен. Поэтому этого нельзя делать в:

национальных парках;

природных заповедниках;

на территориях с постоянным запретом доступа;

в молодых зеленых насаждениях высотой до 4 метров;

на семенных участках и опытных лесных территориях;

в охотничьих заказниках;

на военных территориях.

В большинстве лесов есть информационные таблички, указывающие, можно ли там собирать грибы. Не помешает также заглянуть на сайт местного лесного хозяйства: там могут предупреждать о временных ограничениях на сбор. Такое может происходить из-за проведения лесохозяйственных работ или из-за пожарной опасности.



Грибы в польских лесах можно собирать свободно / Фото Pexels

Где требуются разрешения на сбор грибов?

Если лес находится в частной собственности, ситуация в Польше совершенно иная: владелец может ограничить право на сбор грибов или вовсе запретить его. Если на территории есть обозначения, что она находится в частной собственности, или вход ограничен, лучше не заходить туда без разрешения владельца.

Перед походом в малоизвестные леса стоит убедиться, что они не находятся в частной собственности.

Какие именно грибы можно собирать в Польше?

В Польше разрешено собирать съедобные грибы для личного потребления – но есть несколько исключений.

Во-первых, не рекомендуется собирать неизвестные и сомнительные грибы. Также следует с осторожностью относиться к маленьким грибам, которые очень сложно идентифицировать, или к перезрелым и старым.

А во-вторых, нельзя собирать грибы, находящиеся под охраной, пишет InPoland. Польша стала первой страной Европы, которая еще в 1938 году ввела видовую охрану грибов. И сейчас в стране под охраной, частичной или полной, находятся 232 вида.

Грибникам-любителям не стоит беспокоиться: популярные боровики, подберезовики, маслятки, опята и лисички не подпадают под охрану, и собирать их можно без проблем.

Но вот несколько видов, на которые грибники могут случайно наткнуться в лесах, но собирать их категорически запрещено:

гребенчатый ежовик – растет на дубах и буках, выглядит как белая "борода";

– растет на дубах и буках, выглядит как белая "борода"; сморчки – появляются весной и ценятся как деликатес, но за их сбор предусмотрен штраф;

появляются весной и ценятся как деликатес, но за их сбор предусмотрен штраф; боровик королевский – похож на обычный белый гриб, но является редким видом;

– похож на обычный белый гриб, но является редким видом; степная вешенка – встречается нечасто, но если наткнетесь на нее, лучше оставить ее в лесу;

– встречается нечасто, но если наткнетесь на нее, лучше оставить ее в лесу; заглубленный трюфель также находится под охраной.

Кроме того, в Польше рекомендуют собирать грибы не в полиэтиленовые пакеты, а в корзины. Просят также не повреждать грибницу и не разгребать лесную подстилку во время поисков.



Некоторые виды грибов в Польше находятся под охраной / Фото Pexels

Какие штрафы грозят за нарушение правил?

В Польше за нарушение правил сбора грибов действительно наказывают, причем порой довольно строго. В частности, за сбор в запрещенных местах или с использованием запрещенных методов можно получить штраф до 250 злотых или выговор.

А вот штраф за сбор грибов, находящихся под видовой охраной, гораздо выше и достигает целых 5000 злотых.