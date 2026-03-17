Туристов на Майорке предупреждают о новом штрафе в 200 евро: получить его легко

Майорка – это чрезвычайно популярный курорт, и значительная часть туристов стекается в деревню там, что уже не один год считается "самым красивым в Испании".

Уже сейчас путешественникам, что хотят побывать в историческом городке Алькудия, грозят значительные штрафы, если они нарушат новые правила, пишет Express.

Интересно Путешествия в Польшу подорожают: уже в этом году там может появиться туристический сбор

Каких штрафов следует остерегаться туристам на Майорке?

Живописный поселок Алькудия на северо-восточном побережье Балеарских островов объявил о серьезных изменениях в правилах дорожного движения. И туристы, независимо от того, знали ли они о новом законе, вынуждены будут заплатить штраф в случае его нарушения. Этот штраф достигает до 200 евро.

В частности, в Алькудии отныне запрещено любое движение транспорта в средневековом старом городе. Эта территория превратится в полностью пешеходную зону, а вот водители, что пересекут ее без разрешения, будут оштрафованы.

Таким образом местные власти пытаются защитить исторический центр, а также уменьшить количество пробок там. Изменения являются частью большего плана "Illa de Vianants", что должен превратить части старого города и прилегающих районов на полностью пешеходные зоны.

Въезжать туда смогут только жители, имеющие гаражи на территории, авторизованные транспортные средства и службы доставки – но только в ограниченные часы, пишет Majorca Daily Bulletin.

Цель состоит в том, чтобы улучшить безопасность пешеходов, уменьшить дорожное движение и защитить наследие исторического центра, предоставляя приоритет людям над транспортными средствами,

– заявила советник по вопросам туризма Джоан Сэндин.

Что еще нужно знать перед поездкой в Испанию?