За рубежом правила вежливости, обычаи и даже законы могут очень существенно отличаться, поэтому всегда есть риск, что вы можете невольно нарушить местные правила этикета.

Полицейский в Токио выписал туристке штраф – и для большинства путешественников его причина показалась бы странной и совсем непонятной, сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

Интересно Самая высокая плотность туристов в мире: 5 мест, которых лучше избегать в 2025 году

За что можно получить штраф в Японии?

Туристка поделилась в соцсетях необычным штрафом, который она получила во время своего путешествия в Японию.

Япония замечательная, пока кто-то не позвонит в полицию и не пожалуется на тебя за то, что ты ешь мороженое на тротуаре,

– поделилась она.

Несмотря на то, что формально в Японии нет никаких запретов относительно того, чтобы есть на тротуарах, это считается очень плохим этикетом в жилых районах, поездах и тихих частях города. Одна из главных причин – очень сильное уважение к чистоте.

И порой это уважение может проявиться довольно странным образом: например, на улицах очень редко можно найти мусорники. Считается, что весь свой мусор человек должен забрать с собой и выбросить уже дома.

Есть во время ходьбы считается неосторожным или опрометчивым. Это может создавать неудобства другим, например, если вы рассыпаете еду или занимаете место в людном месте. В японской культуре еда предназначена для того, чтобы наслаждаться ею сосредоточенно, обычно в специально отведенных местах,

– объяснила Наоми Сато, консультантка по вопросам этикета.

Впрочем, и здесь не обошлось без исключений: есть на улице считается вполне привычным делом в некоторых популярных туристических местах. В частности, в районах Асакуса и Дотонбори в городе Осака с этим не должно возникнуть проблем.

Кроме того, в Японии часто проходят различные фестивали, и на них всегда можно увидеть киоски с местной едой – поэтому считается нормальным есть на улице. Но даже тогда японцы стараются отойти с едой в сторону, чтобы не мешать.

К слову, ранее мы уже рассказывали о уникальном городе Европы, где люди живут буквально под скалой.