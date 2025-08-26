За кордоном правила ввічливості, звичаї та навіть закони можуть дуже суттєво відрізнятися, тому завжди є ризик, що ви можете мимоволі порушити місцеві правила етикету.

Поліцейський у Токіо виписав туристці штраф – і для більшості мандрівників його причина видалася б дивною та зовсім незрозумілою, повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Mail.

За що можна отримати штраф у Японії?

Туристка поділилася у соцмережах незвичним штрафом, який вона отримала під час своєї подорожі до Японії.

Японія чудова, поки хтось не зателефонує в поліцію і не поскаржиться на тебе за те, що ти їси морозиво на тротуарі,

– поділилася вона.

Попри те, що формально у Японії немає жодних заборон щодо того, аби їсти на тротуарах, це вважається дуже поганим етикетом у житлових районах, поїздах та тихих частинах міста. Одна з головних причин – дуже сильна повага до чистоти.

І часом ця повага може проявитися у досить дивний спосіб: наприклад, на вулицях дуже рідко можна знайти смітники. Вважається, що все своє сміття людина має забрати із собою та викинути вже вдома.

Їсти під час ходьби вважається необережним або необачним. Це може створювати незручності іншим, наприклад, якщо ви розсипаєте їжу або займаєте місце в людному місці. У японській культурі їжа призначена для того, щоб насолоджуватися нею зосереджено, зазвичай у спеціально відведених місцях,

– пояснила Наомі Сато, консультантка з питань етикету.

Втім, і тут не обійшлося без винятків: їсти на вулиці вважається цілком звичною справою у деяких популярних туристичних місцях. Зокрема, в районах Асакуса та Дотонборі в місті Осака з цим не має виникнути проблем.

Окрім того, у Японії часто відбуваються різноманітні фестивалі, і на них завжди можна побачити кіоски з місцевою їжею – тож вважається нормальним їсти на вулиці. Але навіть тоді японці намагаються відійти з їжею в бік, аби не заважати.

