За одну распространенную привычку в самолете можно получить штраф: большинство и не догадываются

Когда вы оказываетесь запертыми с сотней людей в металлическом цилиндре с минимальным личным пространством, люди вокруг могут начать раздражать очень быстро. Но некоторые привычки пассажиров самолетов не только неприятны, но и могут привести к штрафу.

Недавний опрос, что провели среди 1000 британских пассажиров самолетов, определило наиболее раздражающие привычки в самолете – но одна из них также является незаконной в одной популярной стране, пишет Express.

Какие привычки пассажиров в самолете всех раздражают?

Не все об этом догадываются и больше всего пассажиров раздражает, когда человек перед ними откидывает сиденье – об этом заявили аж 14% опрошенных. Из-за этого путешественник, сидящий позади, получает значительно меньше места для ног, а в коротких поездках это особенно критично: там пространство и без того максимально ограничено.

Но вторая по раздражительности привычка, оказывается, еще и может привести к штрафу: подъем со своего места еще до того, как самолет остановился. Если встанете со своего места до того, как выключится знак с ремнем безопасности в турецком самолете, вас могут оштрафовать на 60 евро.

Но и это не последняя раздражающая привычка, пишет Mirror. Вот что еще лучше не делать в самолете:

слушать музыку или смотреть видео без наушников;

стоять в своем ряду до открытия дверей самолета;

постоянно открывать и закрывать верхний отсек для багажа во время полета;

просить поменяться местами;

хлопать во время приземления самолета;

разговаривать во время демонстрации техники безопасности.

Что нельзя брать с собой в самолет?

Если вы путешествуете самолетом, следить нужно не только за своим поведением, но и за ручной кладью – ведь класть в нее можно далеко не все. В частности, в ручной клади не должно быть оружия, острых предметов, а также жидкостей более 100 миллилитров (с ними просто не удастся пройти контроль безопасности).

Кроме того, электронные сигареты, содержащие аккумуляторы, во время полета должны быть полностью выключены и дополнительно защищены, чтобы они не могли случайно включиться. Даже заряжать такие устройства на борту самолета запрещено.

К слову, не все туристы знают, что всего один простой предмет, который не запрещен ни одной авиакомпанией, может привести к задержке на контроле безопасности, и все из-за его формы. Эта вещь – это игральные карты, и их советуют класть в зарегистрированный багаж, а не в поклажу, если вы хотите быстро пройти контроль.

Оказывается, из-за того, что карты в колоде крепко прижаты друг к другу, сканировать их сложнее и работникам аэропорта, вероятно, придется проверить их вручную.