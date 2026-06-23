2500 евро за тапочки на пляже: популярный курорт ввёл строгий штраф для туристов

Если вы хотите поехать в одно очень популярное и невероятно красивое место в Италии, к выбору обуви нужно отнестись очень ответственно. Ведь за лапанцы, сандалии или другую открытую обувь вам сразу выпишут штраф.

Чинкве-Терре, что с итальянского переводится как "Пять земель", — это невероятно популярный национальный парк, который обязательно стоит посетить во время путешествия. Вот только на пешеходных тропах следует быть внимательными: администрация парка взимает штрафы с туристов, надевающих неподходящую обувь, пишет People.

Интересно : придется доплатить в аэропорту 60 евро: об этом правиле Ryanair знают не все

За что штрафуют в Чинкве-Терре?

Пять деревень на побережье Итальянской Ривьеры — это очень популярное место для путешественников, желающих насладиться чистыми голубыми водами, песчаными пляжами и солнечными уголками.

Но с 2019 года в Национальном парке действуют довольно строгие правила в отношении обуви, которые туристам могут показаться необычными и даже абсурдными: за привычный летний выбор — вьетнамки и сандалии — выписывают штрафы. Закрытую обувь нужно надевать во время походов по тропам.

Но причина такого требования довольно проста: эти тропы часто бывают скользкими, а местные спасатели хотят избежать неприятных инцидентов.

Это сложные тропы, в некоторых случаях похожие на горные. Крайне важно иметь правильную обувь!

– заявил директор парка.

Штраф за нарушение правила значительный и может достигать целых 2500 евро.

Предупреждения о штрафах можно увидеть как на плакатах вдоль троп, так и на сайте при покупке билетов онлайн. Кроме того, в парке туристов призывают не сходить с троп и выбирать маршруты, соответствующие их уровню подготовки.