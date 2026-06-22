Авиакомпания Ryanair известна тем, что часто взимает дополнительные сборы за предварительный выбор места, дополнительный багаж или даже ручную кладь, если она хотя бы на сантиметр не соответствует строгим требованиям, пишет Express. Впрочем, есть ещё одно правило, которое может привести к неприятному штрафу.

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За какую ошибку придется доплатить в аэропорту?

Уже с ноября 2025 года у лоукостера вступает в силу новое требование по регистрации на рейс — её обязательно нужно проводить онлайн. После этого посадочный талон можно сохранить на мобильном телефоне или на планшете.

Авиакомпания перешла на цифровые электронные талоны, чтобы сократить расходы, улучшить обслуживание и упростить перебронирование. Кроме того, это позволяет экономить около 300 тонн бумаги ежегодно.

Онлайн-регистрация становится доступной за 60 дней до вылета для пассажиров, которые приобрели места, и за 24 часа до вылета для пассажиров, которым место будет предоставлено случайным образом. Но важно помнить, что за 2 часа до вылета регистрация закрывается.

Если вы пропустите онлайн-регистрацию, то в аэропорту придется заплатить примерно 60 евро за получение бумажного посадочного талона.

После этого изменения многие пассажиры начали беспокоиться о том, что телефон или планшет может разрядиться в неподходящий момент, и из-за этого они не смогут сесть на самолет. Однако в Ryanair заверили, что в таком случае предоставят бесплатный посадочный талон. Впрочем, это произойдет только при условии, что регистрация была завершена до прибытия в аэропорт.

Что еще стоит знать пассажирам Ryanair?

У авиакомпании действительно строгие правила в отношении ручной клади — её размер не должен превышать 40 x 30 x 20 сантиметров. И сотрудники заинтересованы в том, чтобы выявлять нарушителей, ведь за это они получают бонус, который повышался уже дважды за последние несколько лет.

Сейчас сотрудник получает 3,50 евро за каждую обнаруженную сумку, не соответствующую габаритам.