За какой жест в Германии можно получить штраф

Некоторые жесты в Польше могут привести к штрафу, поэтому с этим нужно быть осторожными. Ведь суммы штрафов там немалые.

Самый "опасный" жест в Германии – это поднятый средний палец, так называемый "фак". Об этом пишет 24 Канал.

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Наказание в Германии за средний палец

Этот неприятный жест в Германии официально считается оскорблением чести и достоинства, что является преступлением. Инцидент может фигурировать в полицейском отчете как "Beleidigung", что переводится как "оскорбление".

Справка. Наказание за оскорбление в Германии регулируется разделом 185 14-го раздела Особенной части Уголовного кодекса (StGB).

За то, что вы показали кому-то средний палец, вас могут оштрафовать до 4 000 евро. А иногда и больше, потому что это еще зависит от контекста и дохода.



Показывать средний палец в Германии считается преступлением / Pexels

Если правонарушение совершено во время дорожного движения, также могут наложить и запрет на вождение.

Кроме этого, в трудовых отношениях этот жест может стать основанием для внеочередного увольнения за неподобающее поведение, в соответствии с разделом 626 Гражданского кодекса Германии (BGB).

В то же время все зависит от ситуации. Например, если человек намеренно показывает жест в камеру видеонаблюдения – это считается оскорблением, а если он не знал, что его фиксируют камеры и просто выплеснул свои эмоции, потому что был уверен, что его никто не видит – то нет. Такие дела в судах уже были.

Ранее мы рассказывали о том, что в Германии можно получить штраф и за ночевку на даче.

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