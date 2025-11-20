За это поведение в самолете можно получить штраф в почти миллион гривен и запрет на полеты

Если вы решите путешествовать по Франции или по крайней мере ее воздушным пространством, в самолете лучше вести себя как можно лучше – иначе последствия могут быть максимально неприятными.

Пассажиры, путешествующих Францией, теперь рискуют столкнуться со штрафами в 20 000 евро и запретом на полеты в воздушном пространстве страны за неподобающее поведение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

За что могут выписать штраф пассажирам французских самолетов?

Правительство Франции ввело новые правила, предусматривающие очень серьезные наказания за хулиганское и асоциальное поведение в воздушном пространстве страны – в частности за нарушение правил использования электронных устройств и отказ соблюдать инструкции безопасности.

Этот указ начал действовать 8 ноября и предоставил министру гражданской авиации новые полномочия – отныне он может накладывать штрафы на сумму до 10 000 евро на пассажиров, впервые нарушающих правила, и до 20 000 евро для тех, кто делает это повторно.

А в случае чрезвычайно серьезных нарушений пассажирам могут даже запретить путешествовать воздушным пространством Франции на срок до четырех лет. Министр транспорта Франции Филипп Табаро назвал эти новые правила "быстрой, справедливой и пропорциональной мерой" против нарушителей, пишет Euronews.

Во Франции будет создана новая база данных, и тогда перевозчики в стране смогут сообщать о неподобающем поведении пассажиров.

Безопасность пассажиров и экипажа является нашим абсолютным приоритетом. Деструктивное поведение на борту самолета неприемлемо. Оно ставит под угрозу безопасность полетов и ухудшает условия труда экипажей,

– заявил Табаро.

