Для того, чтобы путешествие началось с приятного перелета, нужно начать подготовку к нему еще на этапе бронирования билетов – и избегать одной зоны в самолете, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

Интересно "Прожить очень тяжело": украинка открыла, кому не следует ехать в Португалию

Какое место в самолете хуже всего?

Поездка в отпуск – это всегда радость, и особенно в холодные месяцы, когда появляется возможность побывать в теплых странах посреди серого и дождливого сезона. Впрочем, даже во время коротких перелетов некомфортное место в самолете может испортить настроение.

И большинству путешественников точно приходилось сталкиваться с неприятными перелетами – то ли из-за невнимательности других пассажиров, то ли из-за некомфортного места. И для того, чтобы начать путешествие лучше, следует запомнить, каких мест в самолете нужно избегать любой ценой.



Некоторые места в самолете не очень удобны / Фото Pexels

Многие эксперты по путешествиям сходятся во мнении, что задний ряд самолета – это не те места, которые стоит выбирать, если хотите, чтобы путешествие было плавным. Людям, что чувствительны к турбулентности, следует быть особенно внимательными.

Места в самом заднем ряду, как правило, менее желательны. Они расположены близко к камбузу и туалетам, обслуживание может быть медленнее, выбор еды может быть ограниченным, и это также зона, где движение во время турбулентности ощущается сильнее всего,

– поделился эксперт Николас Смит.

Кроме того, он посоветовал бронировать места, а не полагаться на случай. Конечно, это будет связано с дополнительными затратами, и в случае долгого полета они точно себя оправдают.

Стоит учитывать, что на задних местах самолета не только сильнее ощущается турбулентность, но и гораздо шумнее из-за работы двигателей и кухни. А вот для приятного путешествия подойдут места у крыльев и впереди самолета, пишет Smarter Travel.

Кроме того, на местах в задней части самолета могут возникнуть и проблемы с хранением багажа – возле туалетов и кухонь свои вещи часто хранит экипаж самолета, и для багажа пассажиров места уже просто не остается.

Что еще нужно знать туристам?