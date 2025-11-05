Для того, аби подорож почалася з приємного перельоту, потрібно почати підготовку до неї ще на етапі бронювання квитків – і уникати однієї зони в літаку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Яке місце у літаку найгірше?

Поїздка у відпустку – це завжди радість, і особливо у холодні місяці, коли з'являється можливість побувати у теплих країнах посеред сірого та дощового сезону. Втім, навіть під час коротких перельотів некомфортне місце у літаку може зіпсувати настрій.

І більшості мандрівників точно доводилося стикатися з неприємними перельотами – чи то через неуважність інших пасажирів, чи то некомфортне місце. Та для того, аби почати подорож якнайкраще, слід запам'ятати, яких місць в літаку потрібно уникати за всяку ціну.



Деякі місця в літаку не дуже зручні / Фото Pexels

Чимало експертів з подорожей сходяться на думці, що задній ряд літака – це не ті місця, які варто обирати, якщо хочете, аби подорож була плавною. Людям, що чутливі до турбулентності, слід бути особливо уважними.

Місця в самому задньому ряду, як правило, менш бажані. Вони розташовані близько до камбуза та туалетів, обслуговування може бути повільнішим, вибір їжі може бути обмеженим, і це також зона, де рух під час турбулентності відчувається найсильніше,

– поділився експерт Ніколас Сміт.

Окрім того, він порадив бронювати місця, а не покладатися на випадок. Звісно, це буде пов'язано з додатковими витратами, та у випадку довгого польоту вони точно себе виправдають.

Варто зважати, що на задніх місцях літака не тільки сильніше відчувається турбулентність, але й набагато шумніше через роботу двигунів та кухні. А ось для приємної подорожі підійдуть місця біля крил та попереду літака, пише Smarter Travel.

Окрім того, на місцях в задній частині літака можуть виникнути й проблеми зі зберіганням багажу – біля туалетів та кухонь свої речі часто зберігає екіпаж літака, і для багажу пасажирів місця вже просто не залишається.

Що ще потрібно знати туристам?