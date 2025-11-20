Пассажиры, путешествующих Францией, теперь рискуют столкнуться со штрафами в 20 000 евро и запретом на полеты в воздушном пространстве страны за неподобающее поведение, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.
Интересно В этой стране нельзя носить каблуки: за это выпишут солидный штраф
За что могут выписать штраф пассажирам французских самолетов?
Правительство Франции ввело новые правила, предусматривающие очень серьезные наказания за хулиганское и асоциальное поведение в воздушном пространстве страны – в частности за нарушение правил использования электронных устройств и отказ соблюдать инструкции безопасности.
Этот указ начал действовать 8 ноября и предоставил министру гражданской авиации новые полномочия – отныне он может накладывать штрафы на сумму до 10 000 евро на пассажиров, впервые нарушающих правила, и до 20 000 евро для тех, кто делает это повторно.
А в случае чрезвычайно серьезных нарушений пассажирам могут даже запретить путешествовать воздушным пространством Франции на срок до четырех лет. Министр транспорта Франции Филипп Табаро назвал эти новые правила "быстрой, справедливой и пропорциональной мерой" против нарушителей, пишет Euronews.
Во Франции будет создана новая база данных, и тогда перевозчики в стране смогут сообщать о неподобающем поведении пассажиров.
Безопасность пассажиров и экипажа является нашим абсолютным приоритетом. Деструктивное поведение на борту самолета неприемлемо. Оно ставит под угрозу безопасность полетов и ухудшает условия труда экипажей,
– заявил Табаро.
Что еще нужно знать пассажирам самолетов?
После того как бюджетная авиакомпания Ryanair заявила о полном переходе на электронные посадочные талоны, одна европейская страна сообщила, что это нарушает права пассажиров. Поэтому в Португалии все еще можно будет воспользоваться бумажным талоном.
Кроме того, уже известно, какое место в самолете хуже всего – эксперты советуют никогда не выбирать его для полета.