Пасажири, що подорожують Францією, тепер ризикують зіштовхнутися зі штрафами у 20 000 євро та забороною на польоти у повітряному просторі країни за неналежну поведінку, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Цікаво В цій країні не можна носити підбори: за це випишуть солідний штраф

За що можуть виписати штраф пасажирам французьких літаків?

Уряд Франції запровадив нові правила, що передбачають дуже серйозні покарання за хуліганську та асоціальну поведінку у повітряному просторі країни – зокрема за порушення правил використання електронних пристроїв та відмову дотримуватися інструкцій безпеки.

Цей указ почав діяти 8 листопада та надав міністру цивільної авіації нові повноваження – відтепер він може накладати штрафи на суму до 10 000 євро на пасажирів, що вперше порушують правила, та до 20 000 євро для тих, хто робить це повторно.

А у випадку надзвичайно серйозних порушень пасажирам можуть навіть заборонити подорожувати повітряним простором Франції на термін до чотирьох років. Міністр транспорту Франції Філіп Табаро назвав ці нові правила "швидким, справедливим та пропорційним заходом" проти порушників, пише Euronews.

У Франції буде створено нову базу даних, і тоді перевізники у країні зможуть повідомляти про неналежну поведінку пасажирів.

Безпека пасажирів та екіпажу є нашим абсолютним пріоритетом. Деструктивна поведінка на борту літака є неприйнятною. Вона ставить під загрозу безпеку польотів та погіршує умови праці екіпажів,

– заявив Табаро.

Що ще потрібно знати пасажирам літаків?