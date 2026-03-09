750 евро за простую ошибку: для собачников в Испании вводят новый штраф

Многие люди не представляют себе путешествия без домашнего питомца. Но если вы планируете брать свою собаку в Испанию, перед этим следует узнать об одном важном правиле.

Один из самых популярных туристических городов Испании недавно ввел новые штрафы, что коснутся всех собачников, если они не будут придерживаться одного простого правила, сообщает Express.

За что могут оштрафовать собачников?

Если вы планируете путешествие в Фуэнхиролу, шумного курорта на Коста-дель-Соль, следует приготовиться носить с собой бутылочку с раствором уксуса и воды каждый раз, когда гуляете со своей собакой.

Жителям города совсем не нравится чувствовать запах собачьей мочи – поэтому уже не один год местный совет пропагандирует практику уборки за своими любимцами. Ранее бутылочки со средствами, которыми можно разбавлять собачью мочу, должно было просто поощрить собачников, но сейчас это уже стало обязательным.

Мэр города Ана Мула заявила, что с этими новыми правилами туристическая точка станет более гигиеничной и приятной для посещения, пишет The Olive Press.

Наложение штрафов не является нашим желаемым мероприятием, но необходимо донести до всех, что такой простой жест, как полоскание мочи наших домашних животных в общественных местах, полезен для всех,

– заявила она.

В Украине очистка мочи собак на улице – это довольно необычная практика, а вот в Испании это делают уже достаточно давно. И Фуэнхирола даже не является первым испанским городом, который ввел такое правило – поэтому бутылочку с уксусом и водой следует брать с собой также в Аликанте, Малагу, Севилью и Михас.

Штраф же за нарушение немалый и составляет 750 евро. Кроме того, в Испании обязательно нужно также убирать фекалии за своими любимцами. Также владельцы обязаны чипировать своих собак, вакцинировать их и в большинстве случаев держать на поводке.

