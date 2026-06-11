За песок и пляжное полотенце – штраф: вот что нужно знать украинцам перед отпуском в Сардинии

Сардиния – это невероятно популярное место для отдыха, и эта популярность начала негативно влиять на местных жителей. Поэтому на курорте вводят все больше правил для туристов, чтобы остановить нежелательное поведение.

Если для своего идеального летнего отпуска вы выбрали солнечную Сардинию, перед тем, как паковать чемоданы, следует прочитать обо всех местных правилах, пишет Euronews. Потому что существует очень большая вероятность получить неприятный штраф.

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Какие необычные штрафы есть на Сардинии?

Даже поход на пляж на острове требует немалого планирования – а все из-за ограничений, которые ежегодно накладывают на посетителей.

Кража песка – 3500 евро

Пляж Спьяджа Роза, расположен на отдаленном небольшом острове Буделли, ежедневно привлекал тысячи туристов в течение сезона. И розовые пески настолько красивы, что многие путешественники стараются забрать с собой хотя бы горсть.

Из-за этого еще в 1990-х годах остров закрыли для посетителей, и насладиться пляжами можно разве что во время прогулки на лодке. Но если все же удастся попасть на остров, песок там лучше не брать – штрафы начинаются от 500 евро и достигают 3500.

Ограничение количества посетителей

Архипелаг Ла-Маддалена – это еще одна невероятная точка для туристов. И в последние годы островки стали так популярны, что на двух пляжах ввели строгие ограничения: летом в день впускают только 60 человек.

Путешественникам нужно заранее забронировать место и оплатить 3 евро, чтобы получить доступ к пляжам Кала-Котиччо и Кала-Бригантина. Но это не единственные пляжи, на которые накладываются ограничения – подобную практику перенимают все больше популярных мест, поэтому перед посещением лучше проверить условия доступа к морю.

Запрет на пляжные полотенца – 100 евро

На западном побережье Сардинии расположен роскошный пляж Пелоза – и он открыт для посещения только ограниченному количеству посетителей днем. Сейчас ежедневно его могут посещать только 1500 человек.

Для того, чтобы позагорать там, нужно заплатить 3,50 евро. А полотенца можно класть на песок только в случае, если под них подложат коврики, что меньше задерживают песок. Если это правило нарушить, придется заплатить штраф.

Чосовые ограничения

В Ольястре, на восточном побережье Сардинии, с большим количеством туристов справляются иным образом: на пляжах можно находиться всего по полтора часа.

Где еще для туристов вводят штрафы?

Проверить местные правила не помешает и перед отпуском в Испании – там недавно ввели несколько довольно строгих и неожиданных запретов. Например, вообще нельзя курить на открытом воздухе, а за вейпинг в общественных местах могут выписать штраф до 2000 евро.

Не получится также прогуляться по городу в купальнике – за это предусмотрен штраф до 500 евро.