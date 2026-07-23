За долги могут выслать из Швеции: страна ужесточила правила для мигрантов

В Швеции иностранцы могут лишиться вида на жительство не только за совершение тяжких преступлений. Новые правила позволяют учитывать также неоплаченные долги, злоупотребление социальными выплатами и невыполнение требований государственных органов.

Закон уже вызвал споры, поскольку в нем отсутствует четкое объяснение того, что именно будет считаться "ненадлежащим образом жизни". В то же время миграционная служба подчеркивает, что одно незначительное нарушение не приведет к автоматической депортации. Об этом сообщает Миграционное управление Швеции, передает 24 Канал.

Почему могут лишить вида на жительство?

Новые правила предусматривают более тщательную проверку поведения иностранцев. Помимо совершенных преступлений, при рассмотрении дела могут учитываться несоблюдение законов и решений органов власти, большие долги и нечестное получение доходов или государственной помощи.

Тот, кто живет в Швеции, не должен наносить ущерб стране,

– заявил министр по вопросам миграции Йохан Форсселль.

Чиновник стремится к тому, чтобы в Швеции действовали самые строгие миграционные правила среди скандинавских стран. В то же время миграционная служба подчеркивает, что каждое дело будет рассматриваться отдельно, а единичное незначительное нарушение, как правило, не станет причиной лишения вида на жительство.

Новые правила вызвали споры

Критики реформы считают понятие "ненадлежащий образ жизни" недостаточно четким. По их мнению, из-за отсутствия точного определения возникает правовая неопределенность относительно того, что именно может привести к потере вида на жительство.

Изменения ввели незадолго до парламентских выборов в Швеции. В то же время страна в последние годы пытается усилить борьбу с организованной преступностью, которая стала одной из главных внутренних проблем.

За добровольный выезд предлагают до 600 тысяч крон

В Швеции также увеличили выплаты за добровольный выезд. Отдельные категории людей с видами на жительство, в частности беженцы и лица, имеющие право на дополнительную защиту, могут подать заявку на получение помощи для переезда в страну происхождения или другое государство.

Максимальная сумма составляет 600 тысяч шведских крон на одно домохозяйство – около 55 тысяч евро. Однако желающих воспользоваться программой пока немного. "Шведские демократы" предлагают распространить выплаты и на людей, уже получивших гражданство Швеции.

Для участия в программе им пришлось бы отказаться от него и покинуть страну. На данный момент это предложение не находит достаточной поддержки в парламенте.

В 2025 году в Швеции проживали около 2,2 миллиона человек, родившихся за рубежом. Это примерно 21% населения страны.