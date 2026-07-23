Закон уже викликав суперечки, адже в ньому немає чіткого пояснення, що саме вважатимуть "неналежним способом життя". Водночас міграційна служба наголошує, що одне незначне порушення не призводитиме до автоматичної депортації. Про це повідомляє Міграційне управління Швеції, передає 24 Канал.

За що можуть забрати посвідку?

Нові правила передбачають ширшу перевірку поведінки іноземців. Крім вчинених злочинів, під час розгляду справи можуть враховувати недотримання законів і рішень органів влади, великі борги та нечесне отримання доходів або державної допомоги.

Той, хто живе у Швеції, не повинен завдавати шкоди країні,

– заявив міністр з питань міграції Йоган Форсселль.

Посадовець прагне, щоб у Швеції діяли найсуворіші міграційні правила серед скандинавських країн. Водночас міграційна служба наголошує, що кожну справу оцінюватимуть окремо, а поодиноке незначне порушення зазвичай не стане причиною втрати посвідки.

Нові правила викликали суперечки

Критики реформи вважають поняття "неналежний спосіб життя" недостатньо чітким. На їхню думку, через відсутність точного визначення виникає правова невизначеність щодо того, яка саме поведінка може призвести до втрати посвідки.

Зміни запровадили незадовго до парламентських виборів у Швеції. Водночас країна останніми роками намагається посилити боротьбу з організованою злочинністю, яка стала однією з головних внутрішніх проблем.

За добровільний виїзд пропонують до 600 тисяч крон

У Швеції також збільшили виплати за добровільний виїзд. Окремі категорії людей із посвідками на проживання, зокрема біженці та особи, які мають право на додатковий захист, можуть податися на допомогу для переїзду до країни походження або іншої держави.

Максимальна сума становить 600 тисяч шведських крон на одне домогосподарство – близько 55 тисяч євро. Однак охочих скористатися програмою поки небагато. "Шведські демократи" пропонують поширити виплати й на людей, які вже отримали громадянство Швеції.

Для участі у програмі вони мали б відмовитися від нього та залишити країну. Наразі ця пропозиція не має достатньої підтримки у парламенті.

У 2025 році у Швеції проживали близько 2,2 мільйона людей, народжених за кордоном. Це приблизно 21% населення країни.