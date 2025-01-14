Уже не нейтральная: Швейцария хочет вступить в "военный шенген" ЕС

Совет ЕС одобрил приглашение Швейцарии к участию в проекте PESCO, который еще называют "военным шенгеном". Швейцария сама подала запрос на вступление.

В Совете Европейского союза пришли к выводу, что участие Швейцарии в в проекте PESCO соответствует общим условиям и придаст проекту "существенную добавленную стоимость". Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Совет ЕС.

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Что будет означать вступление Швейцарии в "военный шенген"

Что такое PESCO Этот термин расшифровывается как "Постоянное структурированное сотрудничество". Он направлен на быструю мобилизацию сил и упрощение трансграничных военных транспортных процедур. Участники проекта обеспечивают быструю переброску военного персонала по всему Евросоюзу автомобильными, железнодорожными, морскими или воздушными путями.

Сотрудничество в рамках PESCO является важным столпом оборонной политики Евросоюза, которая не зависит от НАТО.

Сейчас в этом военном сотрудничестве участвуют 26 государств-членов ЕС, которые взяли на себя обязательства друг перед другом. Страны вместе развивают оборонный потенциал, повышают оперативную готовность и совместимость.

Обратите внимание. Швейцария не является страной ЕС, однако сама подала заявку на вступление в PESCO весной 2024 года.

После одобрения Советом ЕС, теперь Нидерланды уполномочены пригласить Швейцарию в ответ на ее запрос. Когда Швейцария завершит административные процедуры, она официально станет членом "военного шенгена".

Стоит заметить, что третьи страны приглашаются в PESCO крайне редко. Они должны соответствовать военным, политическим, правовым условиям, а также демократическим ценностям.

В 2021 году в проект пригласили Канаду, Норвегию и США. В 2022 году ЕС пригласил и Великобританию.