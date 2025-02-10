И они размножались: в Сиднее мужчина обнаружил в своем дворе гнездо ядовитых змей

Житель Сиднея обнаружил в своем дворе гнездо с более 100 ядовитыми змеями. Более того они еще и сами готовились к размножению.

Те змеи принадлежали к ядовитому виду черных аспидов, обитающих в Австралии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Мужчина нашел во дворе более 100 змей

Гнездо рептилий было обнаружено в куче опавших листьев и опилок. Они оставались незамеченными владельцем дома, пока одно из существ не укусило его собаку.

Я увидел кучу змей, меня передернуло,

– признался мужчина.

Владелец дома обратился за помощью к Reptile Relocation Sydney, специализированной службе по отлову и перемещению рептилий. То, что обнаружили эксперты, превзошло воображение, даже опытных профессионалов в борьбе с городскими змеями.

Всего с территории дома было вывезено 102 змеи, в том числе 5 взрослых самок и 97 детенышей. Змей было так много, что понадобилась помощь и хозяев дома, и их соседей. На их сбор ушло 3 часа.

Змеи относятся к ядовитому виду

Черная змея аспид, принадлежащая к ядовитым видам, известна своими внушительными размерами. Взрослые особи могут вырастать до 2 метров в длину.

Хотя яд черного аспида не такой смертельный, как у некоторых его более опасных австралийских собратьев, эксперты предупреждают, что даже один укус может вызвать сильную боль, а также такие симптомы, как тошнота и рвота.



Черная змея аспид / Фото Wikimedia

В целом эти змеи известны своим неагрессивным поведением и избегают контакта с человеком, прибегая к оборонительным действиям только тогда, когда чувствуют угрозу.

Научный отдел Австралийского музея обнаружил, что черные аспиды обычно собираются небольшими группами во время сезона размножения, количество которых редко превышает шесть особей. Однако обнаружение 102 змей в одном гнезде стало чрезвычайной аномалией, привлекшей внимание герпетологов. А одна из самок во время транспортировки родила еще нескольких детенышей – прямо в мешке.

Отмечается, что хозяин вовремя обратился за помощью, ведь змеи уже готовились расползтись по округе.

К слову, в соответствии с австралийским законодательством, ловцы змей обязаны отпускать пойманных змей в их естественную среду обитания как можно ближе к месту отлова. Однако, учитывая обстоятельства инцидента, власти разрешили выпустить этих змей в заповедник Королевского национального парка, расположенного вблизи Сиднея.