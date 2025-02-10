Ті змії належали до отруйного виду чорних аспідів, що мешкають в Австралії. Про це пише 24 Канал з посиланням на BBC.

Читайте також Бо даром – хіба у мишоловці: як безплатний круїз обійшовся туристові у 47 000 доларів

Чоловік знайшов на подвір'ї понад 100 змій

Кубло рептилій була виявлено в купі опалого листя та тирси. Вони залишалися непоміченими власником будинку, поки одна з істот не вкусила його собаку.

Я побачив купу змій, мене пересмикнуло,

– зізнався чоловік.

Власник будинку звернувся по допомогу до Reptile Relocation Sydney, спеціалізованої служби з вилову та переміщення рептилій. Те, що виявили експерти, перевершило уяву, навіть досвідчених професіоналів у боротьбі з міськими зміями.

Загалом з території будинку було вивезено 102 змії, в тому числі 5 дорослих самок і 97 дитинчат. Змій було так багато, що знадобилася допомога і господарів будинку, і їхніх сусідів. На їх збір пішло 3 години.

Змії належать до отруйного виду

Чорна змія аспід, що належить до отруйних видів, відома своїми значними розмірами. Дорослі особини можуть виростати до 2 метрів у довжину.

Хоча отрута чорного аспіда не така смертельна, як у деяких його більш небезпечних австралійських побратимів, експерти попереджають, що навіть один укус може спричинити сильний біль, а також такі симптоми, як нудота і блювота.



Чорна змія аспід / Фото Wikimedia

Загалом ці змії відомі своєю неагресивною поведінкою і уникають контакту з людиною, вдаючись до оборонних дій лише тоді, коли відчувають загрозу.

Науковий відділ Австралійського музею виявив, що чорні аспіди зазвичай збираються невеликими групами під час сезону розмноження, кількість яких рідко перевищує шість особин. Однак виявлення 102 змій в одному гнізді стало надзвичайною аномалією, що привернула увагу герпетологів. А одна з самок під час транспортування народила ще кількох дитинчат – просто в мішку.

Зазначається, що хазяїн вчасно звернувся по допомогу, адже змії вже готувалися розповзтися округою.

До слова, відповідно до австралійського законодавства, ловці змій зобов'язані відпускати спійманих змій у їхнє природне середовище існування якомога ближче до місця вилову. Однак, враховуючи обставини інциденту, влада дозволила випустити цих змій у заповідник Королівського національного парку, розташованого поблизу Сіднея.