В этих 10 странах Европы система EES не действует: летать можно без очередей и задержек

В этом году украинцам путешествовать в Европу уже не так просто, как раньше –, ведь в ЕС начала действовать новая система EES, что создает немалые очереди в аэропортах. А сотням путешественников из-за этого даже пришлось пропустить свои рейсы.

Система EES предусматривает, что туристы из третьих стран, не входящих в Европейский Союз, перед въездом должны пройти дополнительные проверки: сдать отпечатки пальцев, отсканировать загранпаспорт и сфотографироваться. Эти новые правила касаются и украинцев. Впрочем, в некоторые страны Европы все еще можно поехать, избежав изнурительных очередей на паспортном контроле, пишет The Independent.

Где в Европе до сих пор не работает система EES?

В отдельных пунктах пропуска внедрение новой системы въезда/выезда привело к таким беспрецедентным очередям, что ее пришлось временно приостановить.

Представители авиакомпаний, аэропортов и пограничных служб перекладывают ответственность друг на друга. Одни говорят о том, что проблема заключается в нехватке персонала, другие обвиняют несовершенную систему. Поэтому в некоторых аэропортах очереди могут достигать 5 часов.

Однако несколько стран в Европе по-прежнему не обязаны использовать систему EES, поскольку они не входят в Шенгенскую зону. И сейчас именно они могут стать хорошей альтернативой для путешествий.

Среди стран ЕС в списке оказались Кипр и Ирландия. На данный момент Кипр до сих пор не полностью интегрирован в Шенгенскую зону, поэтому система EES там пока не работает. Зато в Ирландии действует специальное исключение: систему въезда/выезда можно не применять к рейсам и паромам, следующим в страну.

Вот в каких еще странах система не действует:

Албания;

Босния и Герцеговина;

Северная Македония;

Молдова;

Черногория;

Косово;

Сербия;

Великобритания.

Кстати, во многих из этих стран есть города, входящие в список самых дешевых для путешествий в Европе в 2026 году.