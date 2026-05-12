За въезд в Европу украинцам придется платить: что такое новая система ETIAS

Уже с 2017 года украинцы могут свободно путешествовать по странам Европейского Союза без необходимости оформлять визу. Впрочем, вскоре за въезд в ЕС все же придется платить – правда, только один раз в три года.

Вскоре в ЕС начнет работать ETIAS – новая Европейская система информации и авторизации путешествий. Она будет действовать для предварительной проверки туристов, путешествующих без виз – а затем будет касаться и украинцев, пишут на веб-сайте системы.

Что такое ETIAS?

Европейская система информации и авторизации путешествий – это новое требование, что будет распространяться на очень многих туристов, которым не нужна виза. Получить соответствующий документ нужно будет всем путешественникам, что хотят попасть в страны Шенгенской зоны, за небольшим исключением.

Фактически ETIAS – это цифровое разрешение на путешествия, что ввел ЕС для того, чтобы улучшить безопасность и управление своими внешними границами.

Чем цифровое разрешение отличается от визы?

Несмотря на то, что без ETIAS попасть в ЕС украинцам не удастся, это не то же, что виза – новое разрешение привязано к проездному документу, то есть к загранпаспорту. Разрешение будет оставаться действительным в течение трех лет, или же до окончания срока действия паспорта – в зависимости от того, что произойдет раньше.

Важно! Получение ETIAS все еще не гарантирует въезд – на границе соответствующие органы и в дальнейшем будут проверять, соответствуют ли туристы всем условиям по прибытии.

Когда заработает ETIAS?

Идея дополнительного цифрового разрешения для усиления безопасности ЕС – не нова. На самом деле его должны были внедрить еще в 2021 году, но из-за пандемии процесс затянулся и был перенесен на последнюю четверть 2026 года, пишет Travel to Europe.

Впрочем, недавно в Европейской комиссии подтвердили, что внедрение откладывают еще раз – на этот раз до апреля 2027 года, а полностью заработает новая система не раньше октября 2027 года.

Сколько будет стоить разрешение и как его оформить?

Для того, чтобы получить EITAS, нужно будет заполнить соответствующую онлайн-форму на веб-сайте системы и оплатить обязательный сбор – 20 евро. При этом нужно быть очень внимательными: если неправильно ввести данные, разрешение не дадут, но и деньги также не вернут.



За цифровое разрешение придется заплатить 20 евро / Фото Pexels

Но несколько групп людей все еще могут получить это разрешение бесплатно, а именно:

пенсионеры (люди, старше 70 лет);

несовершеннолетние (до 18 лет);

члены семей граждан ЕС.

Разрешение будет действовать в тридцати странах – всех государствах, входящих в Шенгенскую зону, а также в Румынии, Кипре и Болгарии.

Что еще нужно знать путешественникам в ЕС?

Платить больше за путешествие в ЕС, возможно, придется даже до 2027 года – ведь из-за перекрытия Ормузского пролива цены на авиационное топливо очень сильно выросли. И многие европейские авиакомпании сейчас пытаются добавить к цене на купленные уже ранее билеты дополнительные сборы – мол, когда цена формировалась, условия были совсем другие, а сейчас они изменились.

И в ЕС объяснили, легально ли это и имеют ли пассажиры сейчас право на компенсацию в случае отмены или переноса рейсов.