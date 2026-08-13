Украинцам придется платить за въезд в ЕС: что известно о запуске системы ETIAS

В Европе уже несколько лет подряд готовятся к запуску системы ETIAS, в соответствии с которой туристам из третьих стран необходимо будет получить электронное разрешение на въезд в ЕС. Впрочем, недавно объявили об очередной отсрочке даты запуска программы.

В Европе для стран, имеющих безвизовый режим с Европейским союзом, планируют ввести разрешение на поездки. Однако его запуск не так прост, и он столкнулся с очередным препятствием. В результате ЕС откладывает запуск ETIAS на неопределенный срок, пишет Euronews.

Что известно о запуске ETIAS в Евросоюзе?

Ранее ожидалось, что система ETIAS, которая должна затронуть путешественников из Великобритании, США, Канады, а также Украины, заработает уже в 2027 году. Согласно ей, перед поездкой в страны, входящие в Европейский Союз, необходимо было бы подать заявку на получение предварительного разрешения на поездку.

Что важно отметить, что это предварительное разрешение не заменяет пограничный контроль, и на границе путешественнику все равно могут отказать, даже если у него будет это разрешение. Кроме того, за подачу заявки, которая будет действительна в течение 3 лет, нужно заплатить.

Впрочем, если сейчас кто-то утверждает, что продает заявки ETIAS, это мошенники, ведь в ЕС в очередной раз перенесли запуск программы на неопределенный срок.

О том, что программу придется отложить, сообщали еще в прошлом месяце. Но только недавно на официальном сайте ЕС это подтвердили, написав, что "ETIAS пока не работает, и на данный момент заявки на разрешение на поездку не принимаются".

А о конкретной дате начала работы программы планируют сообщить уже за несколько месяцев до ее запуска. Ее отложили после хаоса, связанного с новой европейской системой EES, из-за чего пассажирам пришлось столкнуться с огромными очередями в аэропортах, особенно во время пикового сезона поездок летом.

Сколько стоит предварительное разрешение ETIAS?

Когда программа ETIAS наконец запустят, подача заявки будет стоить 20 евро, и она даст доступ в 30 европейских стран, что входят в Шенгенскую зону, а также в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. От сбора будут освобождены только дети до 18 лет, пенсионеры старше 70 лет, а также некоторые члены семей граждан ЕС.

Ожидается, что на одобрение большинства заявок придется ждать не более нескольких минут.