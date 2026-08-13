У Європі для країн, що мають безвіз з Європейським Союзом хочуть запровадити дозвіл на подорожі. Втім, його запуск не такий простий, і він зіштовхнувся з черговою перешкодою. Як наслідок ЄС відкладає запуск ETIAS на невизначений термін, пише Euronews.

Що відомо про запуск ETIAS у Євросоюзі?

Раніше очікувалося, що система ETIAS, що має вплинути на мандрівників з Великої Британії, США, Канади, а також України, запрацює вже 2027 року. Згідно з нею перед поїздкою до країн, що входять до Європейського Союзу, потрібно було б подати заявку на отримання попереднього дозволу на подорож.

Що важливо, цей попередній дозвіл не замінює прикордонний контроль, і на кордоні мандрівнику все ще можуть відмовити, навіть якщо він матиме цей дозвіл. Окрім того, за подачу заявки, яка буде залишатися дійсною протягом 3 років, потрібно заплатити.

Втім, якщо зараз хтось стверджує, що продає заявки ETIAS, це шахраї, адже в ЄС вкотре перенесли запуск програми на невизначений термін.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Про те, що програму доведеться відкласти, повідомляли ще попереднього місяця. Але лише нещодавно на офіційному сайті ЄС це підтвердили, написавши, що "ETIAS наразі не працює, і на цей момент заявки на дозвіл на поїздку не приймаються".

А про конкретну дату початку роботи програми планують повідомити вже за кілька місяців до її запуску. Відклали її після хаосу щодо нової європейської системи EES, через яку пасажирам довелося зіштовхнутися з величезними чергами в аеропортах, особливо під час пікового сезону поїздок влітку.

Скільки коштує попередній дозвіл ETIAS?

Коли програму ETIAS нарешті запустять, подача заявки коштуватиме 20 євро, і вона даватиме доступ до 30 європейських країн, що входять до Шенгенської зони, а також Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії. Звільненими від збору будуть лише діти до 18 років, пенсіонери, старші за 70 років, а також деякі члени сімей громадян ЄС.

Очікується, що на схвалення більшості заявок не доведеться чекати довше, ніж кілька хвилин.