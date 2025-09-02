Сколько алкоголя можно перевозить через границу: стоит знать
- В Польшу можно провозить до 16 литров пива, 4 литра тихого вина, 2 литра крепленых вин, 1 литр этилового спирта 80% или более, 1 литр алкоголя крепостью более 22%, 2 литра алкоголя крепостью менее 22%.
- В Словакию разрешено перевозить 4 литра тихого вина, 2 литра игристого вина, 16 литров пива, 2 литра алкоголя крепостью менее 22%, 1 литр алкоголя крепостью более 22%.
Многие берут с собой в отпуск алкоголь – как сувенир для знакомых за границей, или же для личного пользования. Но для того, чтобы не попасть в беду на таможне, нужно знать, сколько алкоголя можно перевозить.
За 2024 год на таможне остановили 336 попыток незаконной перевозки табачных и алкогольных изделий – и немалая часть нарушений происходила сугубо из-за незнания количества алкоголя, который можно легально перевозить через границу, сообщает 24 Канал.
Интересно Германия может полностью лишить выплат украинцев: кому из беженцев переживать
Лимитов на вывоз алкоголя из Украины в действующем законодательстве нет, но нужно учитывать законодательство страны, в которую вы въезжаете.
Сколько алкоголя можно перевозить в Польшу?
А Польшу можно провезти до 16 литров пива, а также до 4 литров тихого вина. Под "тихим вином" имеется в виду категория вин, что не относится к игристым или крепленым, например херес или портвейн, пишет "Мир комфортных перевозок".
Из других типов алкоголя в Польшу можно перевезти:
- крепленые вина (шерри, портвейн) – до 2 литров;
- этиловый спирт 80% или более – до 1 литра;
- алкоголь крепостью более 22% – до 1 литра;
- другой алкоголь, крепостью меньше, чем 22% – до 2 литров.
Впрочем, нужно учитывать, что пиво и тихое вино имеют собственные ограничения – то есть можно перевезти и 16 литров пива, и 4 литра вина. А вот на крепленые вина, спирт и остальной алкоголь работает общий лимит.
Сколько алкоголя можно перевезти в Словакию?
Важно! Перевозить алкоголь в любую страну могут только лица, достигшие 18 лет.
В Словакию можно перевезти:
- тихое вино – до 4 литров;
- игристое вино – до 2 литров;
- пиво – 16 литров;
- алкоголь с содержанием спирт менее 22% – до 2 литров;
- алкоголь крепостью более, чем 22% – до 1 литра.
Сколько алкоголя можно провезти в Венгрию?
- 4 литра виноградного вина;
- 16 литров пива;
- 1 литр алкоголя с содержанием спирта свыше 22%;
- 2 литра алкоголя с содержанием не более, чем 22%.
О каких таможенных правилах нужно знать перед поездкой?
Ограничение на перевозку через границу действует не только на алкоголь, но и на ряд других продуктов. И для того, чтобы поездка не испортилась еще до ее начала, нужно учитывать запреты и ограничения.
- Осторожными стоит быть с закрутками. В разных странах правила по ним могут отличаться – однако есть несколько видов консервации, которую нельзя брать никуда.
- Мед – это еще один продукт, по которому нужно все проверить дважды. Можно ли провозить мед в Польшу, или нет – мы уже рассказывали в материале.
- Также проблемы могут возникнуть и с колбасой, поэтому стоит заранее проверить, можно ли перевозить ее через границу, чтобы не пришлось выбрасывать продукт.
Часті питання
Какие ограничения на перевозку алкоголя через границу Украины?
Лимитов на вывоз алкоголя из Украины в действующем законодательстве нет, но нужно учитывать законодательство страны, в которую вы въезжаете.
Сколько алкоголя можно перевозить в Польшу?
В Польшу можно провезти до 16 литров пива, 4 литра тихого вина, 2 литра крепленых вин, 1 литр этанола 80% или более, 1 литр алкоголя крепостью более 22%, и до 2 литров алкоголя крепостью менее 22%.
Какие общие таможенные ограничения следует учитывать перед поездкой?
Ограничения на перевозку действуют не только на алкоголь, но и на другие продукты, такие как закрутки, мед и колбаса. Важно проверять правила каждой страны, чтобы избежать проблем на границе.
Какие правила перевозки алкоголя в Словакию?
В Словакию можно перевозить до 4 литров тихого вина, 2 литра игристого вина, 16 литров пива, до 2 литров алкоголя с содержанием спирта менее 22%, и до 1 литра алкоголя крепостью более 22%. Перевозить алкоголь могут только лица, достигшие 18 лет.
Какие ограничения на перевозку алкоголя через границу Украины?
Лимитов на вывоз алкоголя из Украины в действующем законодательстве нет, но нужно учитывать законодательство страны, в которую вы въезжаете.
Сколько алкоголя можно перевозить в Польшу?
В Польшу можно провезти до 16 литров пива, 4 литра тихого вина, 2 литра крепленых вин, 1 литр этанола 80% или более, 1 литр алкоголя крепостью более 22%, и до 2 литров алкоголя крепостью менее 22%.
Какие общие таможенные ограничения следует учитывать перед поездкой?
Ограничения на перевозку действуют не только на алкоголь, но и на другие продукты, такие как закрутки, мед и колбаса. Важно проверять правила каждой страны, чтобы избежать проблем на границе.
Какие правила перевозки алкоголя в Словакию?
В Словакию можно перевозить до 4 литров тихого вина, 2 литра игристого вина, 16 литров пива, до 2 литров алкоголя с содержанием спирта менее 22%, и до 1 литра алкоголя крепостью более 22%. Перевозить алкоголь могут только лица, достигшие 18 лет.