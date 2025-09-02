Многие берут с собой в отпуск алкоголь – как сувенир для знакомых за границей, или же для личного пользования. Но для того, чтобы не попасть в беду на таможне, нужно знать, сколько алкоголя можно перевозить.

За 2024 год на таможне остановили 336 попыток незаконной перевозки табачных и алкогольных изделий – и немалая часть нарушений происходила сугубо из-за незнания количества алкоголя, который можно легально перевозить через границу, сообщает 24 Канал.

Интересно Германия может полностью лишить выплат украинцев: кому из беженцев переживать

Лимитов на вывоз алкоголя из Украины в действующем законодательстве нет, но нужно учитывать законодательство страны, в которую вы въезжаете.

Сколько алкоголя можно перевозить в Польшу?

А Польшу можно провезти до 16 литров пива, а также до 4 литров тихого вина. Под "тихим вином" имеется в виду категория вин, что не относится к игристым или крепленым, например херес или портвейн, пишет "Мир комфортных перевозок".

Из других типов алкоголя в Польшу можно перевезти:

крепленые вина (шерри, портвейн) – до 2 литров;

этиловый спирт 80% или более – до 1 литра;

алкоголь крепостью более 22% – до 1 литра;

другой алкоголь, крепостью меньше, чем 22% – до 2 литров.

Впрочем, нужно учитывать, что пиво и тихое вино имеют собственные ограничения – то есть можно перевезти и 16 литров пива, и 4 литра вина. А вот на крепленые вина, спирт и остальной алкоголь работает общий лимит.

Сколько алкоголя можно перевезти в Словакию?

Важно! Перевозить алкоголь в любую страну могут только лица, достигшие 18 лет.

В Словакию можно перевезти:

тихое вино – до 4 литров;

игристое вино – до 2 литров;

пиво – 16 литров;

алкоголь с содержанием спирт менее 22% – до 2 литров;

алкоголь крепостью более, чем 22% – до 1 литра.

Сколько алкоголя можно провезти в Венгрию?

4 литра виноградного вина;

16 литров пива;

1 литр алкоголя с содержанием спирта свыше 22%;

2 литра алкоголя с содержанием не более, чем 22%.

О каких таможенных правилах нужно знать перед поездкой?

Ограничение на перевозку через границу действует не только на алкоголь, но и на ряд других продуктов. И для того, чтобы поездка не испортилась еще до ее начала, нужно учитывать запреты и ограничения.