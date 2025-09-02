Скільки алкоголю можна перевозити через кордон: варто знати
Чимало людей беруть з собою у відпустку алкоголь – як сувенір для знайомих за кордоном, або ж для особистого користування. Та для того, аби не потрапити в біду на митниці, потрібно знати, скільки алкоголю можна перевозити.
За 2024 рік на митниці зупинили 336 спроб незаконного перевезення тютюнових та алкогольних виробів – і чимала частина порушень відбувалася суто через незнання кількості алкоголю, який можна легально перевозити через кордон, повідомляє 24 Канал.
Лімітів на вивезення алкоголю з України у чинному законодавстві немає, але потрібно враховувати законодавство країни, до якої ви в'їжджаєте.
Скільки алкоголю можна перевозити в Польщу?
А Польщу можна провезти до 16 літрів пива, а також до 4 літрів тихого вина. Під "тихим вином" мається на увазі категорія вин, що не належить до ігристих чи кріплених, як-от херес чи портвейн, пише "Світ комфортних перевезень".
З інших типів алкоголю до Польщі можна перевезти:
- кріплені вина (шеррі, портвейн) – до 2 літрів;
- етиловий спирт 80% чи більше – до 1 літра;
- алкоголь міцністю понад 22% – до 1 літра;
- інший алкоголь, міцністю менше, ніж 22% – до 2 літрів.
Втім, потрібно враховувати, що пиво та тихе вино мають власні обмеження – тобто можна перевезти і 16 літрів пива, і 4 літри вина. А ось на кріплені вина, спирт та решту алкоголю працює загальний ліміт.
Скільки алкоголю можна перевезти до Словаччини?
Важливо! Перевозити алкоголь до будь-якої країни можуть тільки особи, що досягли 18 років.
До Словаччини можна перевезти:
- тихе вино – до 4 літрів;
- ігристе вино – до 2 літрів;
- пиво – 16 літрів;
- алкоголь зі вмістом спирт менш як 22% – до 2 літрів;
- алкоголь міцністю більше, ніж 22% – до 1 літра.
Скільки алкоголю можна провезти до Угорщини?
- 4 літри виноградного вина;
- 16 літрів пива;
- 1 літр алкоголю зі вмістом спирту понад 22%;
- 2 літри алкоголю зі вмістом не більше, ніж 22%.
Про які митні правила потрібно знати перед поїздкою?
Обмеження на перевезення через кордон діє не тільки на алкоголь, але й на низку інших продуктів. І для того, аби поїздка не зіпсувалася ще до її початку, потрібно зважати на заборони та обмеження.
- Обережними варто бути з закрутками. В різних країнах правила щодо них можуть відрізнятися – проте є кілька видів консервації, яку не можна брати нікуди.
- Мед – це ще один продукт, щодо якого потрібно все перевірити двічі. Чи можна провозити мед до Польщі, чи ні – ми вже розповідали у матеріалі.
- Також проблеми можуть виникнути і з ковбасою, тож варто заздалегідь перевірити, чи можна перевозити її через кордон, аби не довелося викидати продукт.
