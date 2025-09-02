Чимало людей беруть з собою у відпустку алкоголь – як сувенір для знайомих за кордоном, або ж для особистого користування. Та для того, аби не потрапити в біду на митниці, потрібно знати, скільки алкоголю можна перевозити.

За 2024 рік на митниці зупинили 336 спроб незаконного перевезення тютюнових та алкогольних виробів – і чимала частина порушень відбувалася суто через незнання кількості алкоголю, який можна легально перевозити через кордон, повідомляє 24 Канал.

Лімітів на вивезення алкоголю з України у чинному законодавстві немає, але потрібно враховувати законодавство країни, до якої ви в'їжджаєте.

Скільки алкоголю можна перевозити в Польщу?

А Польщу можна провезти до 16 літрів пива, а також до 4 літрів тихого вина. Під "тихим вином" мається на увазі категорія вин, що не належить до ігристих чи кріплених, як-от херес чи портвейн, пише "Світ комфортних перевезень".

З інших типів алкоголю до Польщі можна перевезти:

кріплені вина (шеррі, портвейн) – до 2 літрів;

етиловий спирт 80% чи більше – до 1 літра;

алкоголь міцністю понад 22% – до 1 літра;

інший алкоголь, міцністю менше, ніж 22% – до 2 літрів.

Втім, потрібно враховувати, що пиво та тихе вино мають власні обмеження – тобто можна перевезти і 16 літрів пива, і 4 літри вина. А ось на кріплені вина, спирт та решту алкоголю працює загальний ліміт.

Скільки алкоголю можна перевезти до Словаччини?

Важливо! Перевозити алкоголь до будь-якої країни можуть тільки особи, що досягли 18 років.

До Словаччини можна перевезти:

тихе вино – до 4 літрів;

ігристе вино – до 2 літрів;

пиво – 16 літрів;

алкоголь зі вмістом спирт менш як 22% – до 2 літрів;

алкоголь міцністю більше, ніж 22% – до 1 літра.

Скільки алкоголю можна провезти до Угорщини?

4 літри виноградного вина;

16 літрів пива;

1 літр алкоголю зі вмістом спирту понад 22%;

2 літри алкоголю зі вмістом не більше, ніж 22%.

Про які митні правила потрібно знати перед поїздкою?

Обмеження на перевезення через кордон діє не тільки на алкоголь, але й на низку інших продуктів. І для того, аби поїздка не зіпсувалася ще до її початку, потрібно зважати на заборони та обмеження.