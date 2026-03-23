Без денег в Польшу просто не впустят: минимальная сумма в апреле 2026 года

Апрель – это идеальное время для поездки за границу, особенно во время пасхальных праздников. Но для того, чтобы успешно и без проблем пересечь польскую границу, нужно иметь при себе определенное количество денег.

Для того, чтобы попасть в соседнюю Польшу, нужно не только иметь ряд действительных документов, но и доказать, что вы имеете достаточно денег и на время пребывания в стране, и на возвращение домой, пишут на правительственном портале страны.

Интересно Вот что кладут в пасхальную корзину в Польше: список необычный

Сколько денег нужно для въезда в Польшу?

Перед тем как отправляться в путешествие в Польшу, следует заглянуть в кошелек и убедиться, что там есть достаточно наличных. Украинцам для въезда обычно достаточно 300 злотых, то есть 3 500 гривен, если поездка планируется короткая.

Это правило совсем не новое – проверка, есть ли у путешественника достаточно денег, предусмотрена еще постановлением Министра внутренних дел от 23 февраля 2015 года. И по состоянию на апрель 2026 украинцам нужно иметь такие суммы:

для поездки на 4 дня или меньше – 300 злотых;

для более длительной поездки – минимум 75 злотых на каждый день.

Впрочем, если цель путешествия связана с участием в научных исследованиях, или с обучением, минимальная сумма снижается до 1 270 злотых на первые 2 месяца пребывания. А вот лицам, расходы которых покрывает кто-то в Польше, достаточно иметь с собой всего 100 злотых.

Также следует подготовиться и к тому, что пограничники могут спросить, есть ли у вас средства на возвращение обратно в Украину. Если есть билет на автобус или поезд, дополнительные средства не нужны. Если же билет еще не приобретен, минимальная сумма на возвращение составляет 200 злотых.

Что еще нужно знать перед поездкой в Польшу?

Не все украинцы знают, что существует четкий перечень продуктов, которые никогда нельзя везти в Польшу, пишет Visit Ukraine. В частности, вот какая еда входит в перечень запрещенной:

мясо и любые продукты с его содержанием;

молоко и молочные продукты;

домашняя выпечка.

Также на большое количество популярных продуктов в Польше действуют ограничения по количеству – например, на кофе, чай, алкоголь и тому подобное.

А перед тем, как отправляться в путешествие, не помешает изучить несколько популярных фраз на польском языке. Они помогут легче ориентироваться в незнакомой стране.