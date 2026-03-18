Варшава, Краков, Гданьск – это все невероятные города для путешествия. И если вы будете знать, как сказать "спасибо", или "пожалуйста" на польском, поездка может наполниться новым культурным опытом, пишет Culture.pl.

Какие фразы на польском языке стоит знать?

Dzień dobry – "Добрый день". С этого приветствия можно начинать любой разговор в Польше. Обычно используют его днем и утром, а вот вечером можно услышать "dobry wieczór".

Co słychać? – "Что случилось?". Один из самых открытых вопросов, что только можно представить – он позволяет начать разговор о чем угодно: от жары на улице до опыта поездки. Miło Cię poznać – "Приятно познакомиться".

Ratunku! – "Помогите!". Если когда-то вы окажетесь в беде во время отпуска, это слово может стать чрезвычайно полезным.

Ile to kosztuje? – "Сколько это стоит?". Самая полезная фраза во время шопинга в Польше, а также неоднократно выручит во время походов в бары и рестораны. Czy ma Pan/Pani drobne? – "Есть ли у вас мелочь/остальное?". В продуктовом магазине может случиться ситуация, когда продавец задает этот вопрос, а иностранец не понимает, чего от него хотят.

Na razie – "Пока". Прощаясь с польскими друзьями и знакомыми, не забудьте сказать это слово. Но если прощание происходит в более официальной обстановке, лучше использовать "do widzenia". Proszę – "Пожалуйста". Одно из важнейших слов на польском, пишет Culture Trip. Dziękuję – "Спасибо".

