50 евро за въезд в город: популярное место в Европе вновь повышает сбор

Венеция – — один из самых популярных городов мира, но в то же время он совсем небольшой, и поэтому толпы туристов наносят ему значительный ущерб. Для борьбы с этой проблемой в 2024 году впервые ввели сбор за въезд в город.

Вновь избранный мэр Венеции Симоне Вантурини заявил, что хочет повысить туристический налог в Венеции до 50 евро в определенные дни. Таким образом можно будет бороться с чрезмерным наплывом туристов, который уже не первый год является большой проблемой для города, пишет Euronews.

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Почему в Венеции могут повысить входную плату?

Мэр города Вентурини заявил, что в ближайшее время обратится к правительству Италии с просьбой разрешить повышение платы за въезд в город. Если разрешение все же будет дано, туристам придется платить в десять раз больше за то, чтобы прогуляться по улицам Венеции.

Сейчас плата за въезд для тех, кто бронирует билет заранее, составляет 5 евро. А вот если покупать входной билет на месте, придется заплатить 10 евро.

Из первых взносов, уже уплаченных в этом году, 245 503 человека купили билет за 5 евро, а 268 207 — за 10 евро.

Проблема в цифрах. Между 5 евро и 10 евро большой разницы нет. Если бы она была больше, эффект был бы другим,

– пояснил советник по бюджету Венеции Микеле Зуин.

И представители индустрии гостеприимства также поддержали инициативу об увеличении платы. Ожидается, что с помощью такой платы можно будет сдерживать чрезмерное количество туристов в самые загруженные дни.

Ставка станет переменной, а ограничение количества людей — более жестким. Кроме того, в настоящее время программа взимания платы за вход в город все еще находится на этапе тестирования, и этот год должен стать последним. После этого будет принято окончательное решение о том, как это будет работать в дальнейшем.

Сейчас платить за прогулку по Венеции нужно только в сезон, однако новое решение может это изменить, и плата станет круглогодичной.