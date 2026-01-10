В Польше выбрали слово года: к нему имеет отношение Украина

Институт польского языка Варшавского университета и Фонд польского языка выбрали слово 2025 года, и оно довольно необычное.

Решение о польском слове года принимала комиссия журналистов и лингвистов. Также отдельно состоялось голосование среди интернет-пользователей. Они выбрали слово "космос". А вот специалисты отдали предпочтение слову "дрон", пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Что известно о слове года в Польше?

По итогам жюри в тройку лидеров попали также слова "космос" и "вето". Но именно слово "дрон", по итогам профессора Ежи Бральчика, стало символом прошлого года, ведь оно вызывает тревогу и отражает основные общественные темы.

Эта акция свидетельствует о том, о чем мы думаем. Она показывает наши главные проблемы, темы. Дрон стал чем-то тревожным. Мы решили, что он является символом прошлого года,

– заявил он.

Также профессор прокомментировал второе слово, что было близко к тому, чтобы стать словом года – "вето". В польской культурной памяти, по его мнению, оно имеет скорее негативную окраску, что связано с liberum veto, которое когда-то усложняло работу страны.

А вот в интернет-опросе участие приняли практически 1400 человек – и больше всего голосов получило именно слово "космос", а уже после него – два других финалиста.

Интересно! Слово года в Польше выбирают уже 15 лет подряд. Цель этого конкурса – это определить слова, которые точно передают главные темы и общественные настроения года.

