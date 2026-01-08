Проект, начавшийся в этом году в Польше, продлится до конца года, и в его проведении принимают участие 90 работодателей со всей Польши – как государственные учреждения, так и частные компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на InPoland.

Интересно Многим придется искать работу: что будет с выплатами для украинцев за рубежом в 2026 году

Что следует знать о сокращенной рабочей неделе в Польше?

По условиям новой программы, стартовавшей 1 января, работники могут иметь сокращенную рабочую неделю или дополнительные дни отпуска – и это без уменьшения заработной платы. Ранее глава Министерства семьи, труда и социальной политики Агнешка Дземянович-Бонк заявляла, что программа имеет целью проверить, как сокращение рабочего времени повлияет на бизнес, функционирования предприятий, качество работы, эффективность и благосостояние работников.

Программа, впрочем, не навязывает жесткой модели – и работодатели, участвующих в ней участие, могут самостоятельно выбрать, как сократить время труда. Вот несколько предложенных вариантов:

четырехдневная рабочая неделя – дополнительный выходной в пятницу;

сокращенное ежедневное рабочее время – 6 – 7 часов;

дополнительные выходные дни в конце месяца;

удлиненный отпуск;

гибридная модель.

Программа предусматривает, что изменения должны касаться по крайней мере половины работников в штате, и в течение всего пилотного периода зарплата не может быть уменьшена. При этом значительная часть участников программы – это органы местного самоуправления. Местные власти отмечают, что сокращенное рабочее время напрямую связано с цифровизацией, и жители не почувствуют никаких неудобств из-за изменений.

Работодателям, участвующих в пилотной программе, предоставляют финансирование до 1 миллиона злотых – а средняя поддержка составляет примерно 500 000 злотых, пишет Forbes. Финансируют программу из Фонда труда, а общий бюджет программы на 2025 – 2027 годы составляет 50 миллионов злотых.

До 15 мая 2027 года работодатели должны будут подать окончательные отчеты и опрос работников в Министерство семьи, труда и социальной политики – и тогда будет принято решение о возможных изменениях в Трудовой кодекс в связи с сокращением рабочего времени.

Какие еще новости из Польши стоит знать?