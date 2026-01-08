Проєкт, що розпочався цьогоріч у Польщі, триватиме до кінця року, і у його проведенні беруть участь 90 роботодавців з усієї Польщі – як державні установи, так і приватні компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на InPoland.
Що слід знати про скорочений робочий тиждень у Польщі?
За умовами нової програми, що стартувала 1 січня, працівники можуть мати скорочений робочий тиждень або ж додаткові дні відпустки – і це без зменшення заробітної плати. Раніше голова Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Агнешка Дземянович-Бонк заявляла, що програма має на меті перевірити, як скорочення робочого часу вплине на бізнес, функціонування підприємств, якість роботи, ефективність та добробут працівників.
Програма, втім, не нав'язує жорсткої моделі – і працедавці, що беруть у ній участь, можуть самостійно обрати, як скоротити час праці. Ось кілька запропонованих варіантів:
- чотириденний робочий тиждень – додатковий вихідний у п'ятницю;
- скорочений щоденний робочий час – 6 – 7 годин;
- додаткові вихідні дні в кінці місяця;
- подовжена відпустка;
- гібридна модель.
Програма передбачає, що зміни мають стосуватися принаймні половини працівників у штаті, і протягом усього пілотного періоду зарплата не може бути зменшена. При цьому значна частина учасників програми – це органи місцевого самоврядування. Місцева влада наголошує, що скорочений робочий час напряму пов'язаний з цифровізацією, і мешканці не відчують жодних незручностей через зміни.
Роботодавцям, що беруть участь у пілотній програмі, надають фінансування до 1 мільйона злотих – а середня підтримка становить приблизно 500 000 злотих, пише Forbes. Фінансують програму з Фонду праці, а загальний бюджет програми на 2025 – 2027 роки становить 50 мільйонів злотих.
До 15 травня 2027 року роботодавці матимуть подати остаточні звіти та опитування працівників до Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики – і тоді буде ухвалено рішення щодо можливих змін до Трудового кодексу у зв'язку зі скороченням робочого часу.
