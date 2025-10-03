Болгарию засыпало снегом: ветер валит деревья, на дорогах большие пробки
- В Болгарии объявлен оранжевый уровень опасности из-за снегопадов и сильного ветра в 20 регионах.
- Снегопады и ветер вызвали пробки на дорогах, повалили деревья и привели к исчезновению электроснабжения в некоторых районах.
В Болгарии выпал снег, а ему предшествовал круглосуточный дождь. В 20 регионах страны объявлен оранжевый уровень опасности.
Минимальная температура в Софии сегодня – 2 градуса тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dir і OffNews.
Что известно о непогоде в Болгарии?
В столице Болгарии Софии в течение 24 часов шел дождь, который сегодня утром превратился в снег. Это сопровождается падением температуры и сильным ветром.
Метеорологи отмечают, что минимальная температура в Софии составляет 2 градуса, максимальная в течение суток – 6.
Национальный институт метеорологии и гидрологии объявил оранжевый уровень опасной погоды в 20 регионах страны. Синоптики предупреждают о приближении интенсивных дождей, а в горных районах – снега. Чрезвычайно сильный ветер ожидают на востоке страны. В 8 регионах страны действует желтый уровень опасности.
Сильный ветер повалил деревья, ряд дорог заблокированы. Большой слой снега затруднил движение по автострадам в направлении столицы. На одном из участков образовалась пробка протяженностью 10 километров.
В некоторых районах исчез свет.
Курортные зоны Болгарии тем временем накрыло масштабное наводнение: что известно
Со значительными наводнениями сталкиваются курортные зоны, такие как Елените, Несебр и Солнечный берег. Причиной стали непрекращающиеся дожди.
Власти Бургаса объявили частичное чрезвычайное положение и мобилизовали военно-морскую базу Атия для помощи в спасательных операциях. В курортном поселке Елените инициировали эвакуацию.
Сообщается о перевернутых автомобилях и вырванных с корнями деревьях вдоль местных дорог. Сильные ливни привели к значительным повреждениям дорожной инфраструктуры, разрушили мосты, затопили жилые дома и частные владения в регионе. В Черном море местные могли наблюдать смерч.