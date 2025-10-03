В Болгарии выпал снег, а ему предшествовал круглосуточный дождь. В 20 регионах страны объявлен оранжевый уровень опасности.

Минимальная температура в Софии сегодня – 2 градуса тепла. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Dir і OffNews.

Что известно о непогоде в Болгарии?

В столице Болгарии Софии в течение 24 часов шел дождь, который сегодня утром превратился в снег. Это сопровождается падением температуры и сильным ветром.

Метеорологи отмечают, что минимальная температура в Софии составляет 2 градуса, максимальная в течение суток – 6.

Национальный институт метеорологии и гидрологии объявил оранжевый уровень опасной погоды в 20 регионах страны. Синоптики предупреждают о приближении интенсивных дождей, а в горных районах – снега. Чрезвычайно сильный ветер ожидают на востоке страны. В 8 регионах страны действует желтый уровень опасности.

Сильный ветер повалил деревья, ряд дорог заблокированы. Большой слой снега затруднил движение по автострадам в направлении столицы. На одном из участков образовалась пробка протяженностью 10 километров.

В некоторых районах исчез свет.

В Болгарии выпал снег: смотрите видео

