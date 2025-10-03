У Болгарії випав сніг, а йому передував цілодобовий дощ. У 20 регіонах країни оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Мінімальна температура у Софії сьогодні – 2 градуси тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dir і OffNews.

Що відомо про негоду у Болгарії?

У столиці Болгарії Софії протягом 24 годин йшов дощ, який сьогодні вранці перетворився на сніг. Це супроводжується падінням температури і сильним вітром.

Метеорологи зазначають, що мінімальна температура у Софії складає 2 градуси, максимальна протягом доби – 6.

Національний інститут метеорології та гідрології оголосив помаранчевий рівень небезпечної погоди у 20 регіонах країни. Синоптики попереджають про наближення інтенсивних дощів, а в гірських районах – снігу. Надзвичайно сильний вітер очікують на сході країни. У 8 регіонах країни діє жовтий рівень небезпеки.

Сильний вітер повалив дерева, низка доріг заблоковані. Великий шар снігу ускладнив рух автострадами у напрямку столиці. На одній з ділянок утворився затор протяжністю 10 кілометрів.

У деяких районах зникло світло.

У Болгарії випав сніг: дивіться відео

