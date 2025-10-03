Болгарію засипало снігом: вітер валить дерева, на дорогах великі затори
- У Болгарії оголошено помаранчевий рівень небезпеки через снігопади та сильний вітер у 20 регіонах.
- Снігопади і вітер спричинили затори на дорогах, повалили дерева та призвели до зникнення електропостачання в деяких районах.
У Болгарії випав сніг, а йому передував цілодобовий дощ. У 20 регіонах країни оголошено помаранчевий рівень небезпеки.
Мінімальна температура у Софії сьогодні – 2 градуси тепла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Dir і OffNews.
Подекуди 40 сантиметрів снігу: зима вдарила по Балканах
Що відомо про негоду у Болгарії?
У столиці Болгарії Софії протягом 24 годин йшов дощ, який сьогодні вранці перетворився на сніг. Це супроводжується падінням температури і сильним вітром.
Метеорологи зазначають, що мінімальна температура у Софії складає 2 градуси, максимальна протягом доби – 6.
Національний інститут метеорології та гідрології оголосив помаранчевий рівень небезпечної погоди у 20 регіонах країни. Синоптики попереджають про наближення інтенсивних дощів, а в гірських районах – снігу. Надзвичайно сильний вітер очікують на сході країни. У 8 регіонах країни діє жовтий рівень небезпеки.
Сильний вітер повалив дерева, низка доріг заблоковані. Великий шар снігу ускладнив рух автострадами у напрямку столиці. На одній з ділянок утворився затор протяжністю 10 кілометрів.
У деяких районах зникло світло.
Курортні зони Болгарії тим часом накрила масштабна повінь: що відомо
Зі значними повенями стикаються курортні зони, такі як Еленіте, Несебр і Сонячний берег. Причиною стали безперервні дощі.
Влада Бургаса оголосила частковий надзвичайний стан та мобілізувала військово-морську базу Атія для допомоги у рятувальних операціях. У курортному селищі Еленіте ініціювали евакуацію.
Повідомляється про перекинуті автомобілі та вирвані з корінням дерева вздовж місцевих доріг. Сильні зливи призвели до значних пошкоджень дорожньої інфраструктури, зруйнували мости, затопили житлові будинки та приватні володіння в регіоні. У Чорному морі місцеві могли спостерігати смерч.