Выплаты могут сократить: в Швейцарии готовят новые правила для 46 тысяч украинцев

В Швейцарии планируют разрешить кантонам самостоятельно сокращать социальные выплаты для 46 тысяч украинских беженцев со статусом S. Новые правила намерены принять до конца осени 2026 года, чтобы местные власти успели внести изменения в законодательство.

Как сообщает Swissinfo, поправки к постановлению об убежище разрабатываются в связи с риском резкого роста расходов местных бюджетов.

Почему вводятся изменения и как будет работать новая система?

Если правила не изменить, украинцы со статусом временной защиты будут получать стандартные выплаты швейцарских граждан, которые существенно превышают помощь для обычных просителей убежища.

Президент Конференции кантональных директоров по социальным вопросам SODK и член правительства кантона Вале Матиас Рейнар пояснил, что реформа стала вынужденным шагом. Ранее федеральное правительство в рамках пакета мер по экономии отменило фиксированные компенсации регионам за людей со статусом S, если вид на жительство превышает 5 лет.

Бюджетное давление и реакция муниципалитетов

После отмены федеральных выплат кантоны обратились к центральным властям с требованием предоставить им полномочия самостоятельно определять объем финансовой поддержки. Предложенный проект позволяет регионам сокращать выплаты вплоть до минимального уровня социальной помощи лицам, ищущим убежища.

Инициативу поддержала и Швейцарская ассоциация муниципалитетов. Представители местного самоуправления отметили, что основное финансовое бремя ложится именно на общины, поэтому они стремятся оказывать прямое влияние на принятие решений.

В то же время правые политические силы считают предложенные меры недостаточно решительными. Представители Правой народной партии SVP заявили, что в сфере предоставления убежища сохраняется значительный потенциал для экономии средств, и призвали правительство к еще более жесткому ограничению расходов.

Предостережения правозащитников и судебные риски

Против сокращения выплат выступили Социал-демократическая партия, "Зеленые" и ведущие гуманитарные организации Caritas, Heks и Швейцарская служба помощи беженцам SFH. Они подчеркивают, что сокращение поддержки приведет к массовой бедности, создаст правовое неравенство и заблокирует интеграцию украинцев в общество.

Помимо социальных последствий, критики законопроекта предупреждают о серьезных правовых рисках и угрозе судебных исков. Представители Свободной демократической партии FDP обратили внимание на то, что соответствие инициативы Конвенции о статусе беженцев пока не определено.

В случае признания нововведений незаконными в судебном порядке кантонам придется задним числом компенсировать беженцам полную сумму недополученных средств. Федеральные власти стремятся принять изменения до конца осени 2026 года, чтобы у регионов было время скорректировать собственное законодательство до 1 марта 2027 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в Швейцарии также планируют упростить условия для трудоустроенных беженцев из Украины. В частности, правительство рассматривает возможность свободного переезда в другой кантон для тех, кто нашел работу.

При этом следует учитывать и особенности функционирования рынка недвижимости в стране. В Швейцарии для получения ипотеки необходимо внести 20 % от стоимости жилья, а остальную сумму может профинансировать банк. Часть кредита необходимо погасить в течение 15 лет или до выхода на пенсию. Дополнительные расходы на покупку составляют 1–5% от стоимости недвижимости и не покрываются ипотекой. Подробнее об этом можно прочитать в материале 24 Канала.