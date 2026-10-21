Як повідомляє Swissinfo, поправки до постанови про притулок розробляють через ризик різкого зростання видатків місцевих бюджетів.

Чому впроваджують зміни та як діятиме нова система?

Якщо правила не змінити, українці зі статусом тимчасового захисту отримуватимуть стандартні виплати швейцарських громадян, які суттєво перевищують допомогу для звичайних прохачів притулку.

Президент Конференції кантональних директорів із соціальних питань SODK та член уряду кантону Вале Матіас Рейнар пояснив, що реформа стала вимушеним кроком. Раніше федеральний уряд у межах пакета заощаджень скасував фіксовані компенсації регіонам за людей зі статусом S, якщо дозвіл на проживання перевищує 5 років.

Бюджетний тиск та реакція муніципалітетів

Після скасування федеральних виплат кантони звернулися до центральної влади з вимогою надати їм повноваження самостійно визначати обсяг фінансової підтримки. Запропонований проєкт дозволяє регіонам зменшувати виплати аж до мінімального рівня соціальної допомоги шукачам притулку.

Ініціативу підтримала й Швейцарська асоціація муніципалітетів. Представники місцевого самоврядування зазначили, що основний фінансовий тягар лягає саме на громади, тому вони прагнуть мати прямий вплив на ухвалення рішень.

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Водночас праві політичні сили вважають запропоновані кроки недостатньо рішучими. Представники Правої народної партії SVP заявили, що у сфері притулку залишається значний потенціал для економії коштів, та закликали уряд до ще жорсткішого обмеження витрат.

Застереження правозахисників і судові ризики

Проти урізання виплат виступили Соціал-демократична партія, Зелені та провідні гуманітарні організації Caritas, Heks і Швейцарська служба допомоги біженцям SFH. Вони наголошують, що зниження підтримки спровокує масову бідність, створить правову нерівність і заблокує інтеграцію українців у суспільство.

Окрім соціальних наслідків, критики законопроєкту попереджають про серйозні правові ризики та загрозу судових позовів. Представники Вільної демократичної партії FDP звернули увагу на те, що відповідність ініціативи Конвенції про статус біженців наразі не визначена.

У разі визнання нововведень незаконними в судовому порядку кантонам доведеться заднім числом компенсувати біженцям повну суму недоотриманих коштів. Федеральна влада прагне ухвалити зміни до кінця осені 2026 року, щоб регіони мали час відкоригувати власне законодавство до 1 березня 2027 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Швейцарії також планують спростити умови для працевлаштованих біженців з України. Зокрема, уряд опрацьовує можливість вільної зміни кантону проживання для тих, хто знайшов роботу.

При цьому варто зважати й на особливості роботи системи нерухомості в країні. У Швейцарії для іпотеки потрібно внести 20% вартості житла, а решту може профінансувати банк. Частину кредиту необхідно погасити за 15 років або до виходу на пенсію. Додаткові витрати на купівлю становлять 1 – 5% вартості нерухомості й не покриваються іпотекою. Детальніше про це можете прочитати в матеріалі 24 Каналу.