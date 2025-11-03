В Чехии планируют сократить выплаты для беженцев из-за решения украинского правительства

В Чехии правительство уже планирует изменить правила временной защиты для украинцев и сократить социальные выплаты.

До начала сентября чешские власти выдавали в среднем 1,5 тысячи временных защит для украинцев в неделю. А вот в сентябре и октябре, когда украинское правительство разрешило мужчинам в возрасте 18 – 22 лет выезжать за границу, количество украинцев в Чехии существенно увеличилось – еженедельно их прибывает более 3 тысяч, сообщает 24 Канал со ссылкой на Novinky.cz.

Интересно Путешествия станут еще дороже: три популярные страны Европы вводят новые налоги для туристов

Почему в Чехии планируют уменьшить выплаты для украинцев?

Сейчас в Чехии проживает примерно 400 тысяч украинцев, и Чехия уже возглавила рейтинг ЕС по показателю количества украинцев, приходящегося на одного коренного жителя страны. И только в сентябре в Чехии выдали 13,5 тысяч временных разрешений на защиту – а это является самым большим месячным показателем за весь год.

Причиной местное правительство считает разрешение на выезд молодых мужчин.

Главная причина заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно выезжать из страны на основании постановления правительства Украины от 28 августа,

– заявила пресс-секретарь Министерства внутренних дел Чехии Гана Мала.

И она также сообщила, что если эта тенденция продолжится, условия предоставления временной защиты придется изменить. Сейчас временную защиту уже продлили до марта 2027 года. И новое правительство уже заявило о намерениях пересмотреть условия социальной помощи, и в дальнейшем ее планируют оставить только для тех граждан, что не могут самостоятельно себя обеспечить – в частности, пожилые люди, люди с инвалидностью и матери с детьми.

Какая сейчас социальная помощь беженцам в Чехии?

Сейчас помощь в Чехии состоит из двух частей – прожиточного минимума и расчетных расходов на жилье. Гуманитарную помощь получить могут все беженцы, получившие временную защиту и не имеющие достаточных доходов, чтобы покрыть свои потребности. Впрочем, размер помощи является индивидуальным и зависит от дохода, пишет Clovek v tisni.

Но в течение первых 150 дней в стране все имеют право на прожиточный минимум, и гуманитарная помощь выплачивается в большем размере. Уже после этого периода неуязвимые лица могут получать только минимальную помощь в размере 3130 чешских крон.

Между тем есть группы людей, которые могут рассчитывать на большую помощь:

дети в возрасте до 18 лет – 3940 чешских крон;

дети от 6 до 10 лет – 4188 чешских крон;

уязвимые лица – 4860 чешских крон.

Также можно получить от 4000 до 6000 чешских крон на жилье в месяц.

Какие еще новости из-за рубежа стоит знать?

С 3 ноября на границе с Польшей начинают действовать новые правила, и это может замедлить движение на нескольких пунктах пропуска. Путешественников просят учесть это при планировании путешествия.

Тем временем три европейские страны вводят новые туристические налоги, чтобы бороться с чрезмерным туризмом. Поэтому путешествия могут стать даже дороже.