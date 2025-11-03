У Чехії планують скоротити виплати для біженців через рішення українського уряду

У Чехії уряд вже планує змінити правила щодо тимчасового захисту для українців та скоротити соціальні виплати.

До початку вересня чеська влада видавала в середньому 1,5 тисячі тимчасових захистів для українців на тиждень. А ось у вересні та жовтні, коли український уряд дозволив чоловікам віком 18 – 22 років виїжджати за кордон, кількість українців у Чехії суттєво збільшилася – щотижня їх прибуває понад 3 тисячі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Novinky.cz.

Чому у Чехії планують зменшити виплати для українців?

Наразі у Чехії проживає приблизно 400 тисяч українців, і Чехія вже очолила рейтинг ЄС за показником кількості українців, що припадає на одного корінного жителя країни. І лише у вересні у Чехії видали 13,5 тисяч тимчасових дозволів на захист – а це є найбільшим місячним показником за весь рік.

Причиною місцевий уряд вважає дозвіл на виїзд молодих чоловіків.

Головна причина полягає в тому, що молоді українці віком від 18 до 22 років тепер можуть безперешкодно виїжджати з країни на підставі постанови уряду України від 28 серпня,

– заявила речниця Міністерства внутрішніх справ Чехії Гана Мала.

І вона також повідомила, що якщо ця тенденція продовжиться, умови надання тимчасового захисту доведеться змінити. Наразі тимчасовий захист вже продовжили до березня 2027 року. Та новий уряд вже заявив про наміри переглянути умови соціальної допомоги, і надалі її планують залишити лише для тих громадян, що не можуть самостійно себе забезпечити – зокрема, літні люди, люди з інвалідністю та матері з дітьми.

Яка зараз соціальна допомога біженцям у Чехії?

Наразі допомога у Чехії складається з двох частин – прожиткового мінімуму та розрахункових витрат на житло. Гуманітарну допомогу отримати можуть усі біженці, що отримали тимчасовий захист та не мають достатніх доходів, аби покрити свої потреби. Втім, розмір допомоги є індивідуальним та залежить від доходу, пише Clovek v tisni.

Та протягом перших 150 днів у країні усі мають право на прожитковий мінімум, і гуманітарна допомога виплачується у більшому розмірі. Вже після цього періоду невразливі особи можуть отримувати лише мінімальну допомогу у розмірі 3130 чеських крон.

Тим часом є групи людей, які можуть розраховувати на більшу допомогу:

діти віком до 18 років – 3940 чеських крон;

діти від 6 до 10 років – 4188 чеських крон;

вразливі особи – 4860 чеських крон.

Також можна отримати від 4000 до 6000 чеських крон на житло на місяць.

