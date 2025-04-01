Это показатель эффективности: в какой стране работникам разрешают спать на рабочем месте

Есть страна, где разрешают спать на работе. При этом это очень развитое государство, граждане которого славятся своим трудолюбием.

Говорится о Японии. То, что там можно дремать на работе, подтверждают и пользователи сети Linkdein, сообщает 24 Канал.

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Почему в Японии можно спать на работе

Япония известна своим трудолюбием, одновременно там существует практика дремоты на работе. Для этого даже есть отдельный – термин "инемури", который переводится как "присутствовать и спать".

Инемури – один из способов, который выбрали японские рабочие, чтобы показать свою серьезность и преданность своей работе. Это означает, что они тщательно и усердно работали, пока не почувствовали сильную усталость. Сон на работе также является способом показать, что они преданы выполнению своих задач,

– написал Эндрит Рестелика.



В Японии можно спать на работе / Pexels

Доцент проекта Токийского университета Клаудио Фелициани это подтвердил, отметив, что спать на работе – это нормально в Японии. В частности поэтому, по его словам, в лабораториях часто есть кровати.

Несмотря на это, японцы – довольно строгий народ. И есть довольно простые вещи, которые категорически нельзя делать в Японии.