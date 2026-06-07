Оштрафуют на 2500 евро: украинка рассказала, что никогда нельзя делать в Германии

Многие украинцы для переезда за границу выбирают именно Германию из-за хороших социальных выплат и высокого уровня жизни. В то же время не все оказываются готовыми к достаточно суровым законам страны.

Местные жители в Германии давно знают о том, как именно нужно сортировать мусор, чтобы не получить штраф. А вот украинцев это может застать врасплох, поделилась беженка Людмила Русина в своем тиктоке.

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Какие правила сортировки мусора в Германии?

Система сортировки мусора в Германии достаточно четкая, и она касается не только пластика и бумаги: отдельный контейнер существует даже для старой одежды и обуви. В зависимости от региона он может быть черным или серым.

Сюда выбрасываем мусор от пылесоса, в том числе мешки от пылесоса. Сюда выбрасываем отходы от кошачьего туалета и окурки. Гигиенические средства, такие как прокладки, тампоны - сюда. Ушные палочки тоже сюда,

– рассказала женщина.

В этот же серый или черный контейнер нужно выбрасывать салфетки, бумажные полотенца, упаковочную бумагу, разбитый фарфор. Особые правила есть и для утилизации медикаментов: просто слить их в унитаз нельзя.

Украинка рассказала о сортировке мусора в Германии: смотрите видео

Мы их выбрасываем в хозяйственный мусор, а упаковочку от них - в другой бак,

– поделилась блогерша.

В пункт приема отходов нужно также нести батарейки, аккумуляторы, старые электроприборы и шталь-пательни. Если выбросить их просто в мусор, это может обернуться большими неприятностями. Но если электроника в хорошем качестве, можно кому-то отдать ее, или положить возле мусорника – и кто-то подберет.

Как в Германии штрафуют за нарушение мусора?

Основными "контролерами" соблюдения правил сортировки в Германии часто выступают наблюдательные соседи.

Они очень заботятся об экологии, поэтому незнание законов не освобождает вас от ответственности. Чтобы избежать штрафов, делайте это правильно,

– добавила женщина.

Кроме того, иногда в Германии специальные службы проверяют пакеты с мусором. Если в них найдут что-то несоответствующее, и к тому же неоднократно – штраф действительно может достичь нескольких тысяч евро.