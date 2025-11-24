Почти 200 000 украинцев под угрозой депортации из США: при чем здесь новая политика Трампа

Почти 200 000 украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за так называемых "иммиграционных репрессий" американского президента Дональда Трампа.

По данным внутренних документов правительства США, к которым получило доступ агентство Reuters, задержки администрации Трампа с обработкой гуманитарной программы для украинцев, передает 24 Канал.

Кто пострадал от задержек и как это повлияло на жизнь украинцев?

Журналисты пообщались с двумя десятками украинцев, которые из-за задержек потеряли разрешения на работу. Преимущественно это были:

работники технических служб,

воспитатели детсадов,

финансовые планировщики,

дизайнеры интерьеров,

студенты колледжей.

Люди вынуждены копаться в своих сбережениях, обращаться за помощью к обществу и брать долги, чтобы обеспечить себя в ожидании решения относительно своего статуса.

Некоторые пострадавшие выражают страх, что их могут задержать. Другие остаются дома или временно выезжают в Канаду, Европы или Южной Америки, чтобы избежать проблем с иммиграционным статусом в США.

Что сделала администрация Трампа с гуманитарной программой?

Администрация Трампа приостановила обработку заявок и возобновление украинской гуманитарной программы в январе, ссылаясь на соображения безопасности. В марте Трамп заявил, что рассматривает возможность полной отмены правового статуса украинцев.



Украинцы в США оказались в "ловушке" / Фото Shutterstock

Почему обработка заявок до сих пор идет медленно?

The Washington Post сообщает, что с мая иммиграционные службы США обработали лишь 1 900 заявлений на возобновление статуса для украинцев и других национальностей, что составляет небольшую часть от общего количества людей, у которых срок действия статуса заканчивается.

Такая задержка ставит людей под угрозу потери легального статуса и работы. Какие дополнительные расходы на заявки ввела администрация? В июле 2025 года Трамп подписал пакет расходов, который добавил 1 000 долларов США к гуманитарным заявкам, в дополнение к стандартной плате в 1 325 долларов на человека. Белый дом передал вопрос в Министерство внутренней безопасности США, которое пока не предоставило комментариев.

