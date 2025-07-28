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28 июля, 12:03
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Эксперт назвал самое грязное место в гостиничном номере: это не туалет или дверная ручка

Анастасия Кушпит
Основні тези
  • Исследование показало, что пульты дистанционного управления в гостиничных номерах содержат больше бактерий, чем другие поверхности, включая кишечную палочку и золотистый стафилококк.
  • Эксперты советуют гостям с ослабленной иммунной системой быть осторожными и использовать дезинфицирующие салфетки для очистки часто прикасающихся предметов в гостиничных номерах.

Большинство путешественников считают, что самое грязное место в гостиничном номере это туалет. Но эксперты заявили, что это далеко не так.

Персонал регулярно убирает помещения, в частности ванные комнаты, но есть одна мелкая вещь, о которой часто забывают. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Где самое грязное место в отеле?

Исследование показало, что больше всего бактерий в гостиничных номерах содержат пульты дистанционного управления.

Оказалось, что иногда один пульт может содержать более 70 различных штаммов бактерий, частности:

  • кишечную палочку,
  • золотистый стафилококк,
  • синегнойную палочку,
  • норовирус.


Пульт – одно из самых грязных мест в гостиничном номере / Pexels

Также эксперты назвали другие вещи, с которыми следует быть осторожными, среди них: выключатели света, дверные ручки, кнопки чайников и стационарные телефоны. Ведь к ним постоянно прикасаются люди, однако уборщики часто их пропускают.

Специалисты посоветовали брать с собой в отель дезинфицирующие салфетки и мыть руки перед едой. Особенно стоит быть осторожными энергетикам, людям с ослабленным иммунитетом и семьям с маленькими детьми.