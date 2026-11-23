Уже с 2027 года путешествие в Польшу станет немного дороже, ведь туристам придется доплачивать за каждую ночь, проведенную в стране.

Уже в 2027 году Польша изменит правила взимания сборов с туристов – теперь они будут взиматься за ночь, а не за часть дня. А максимальная ставка вырастет с 3,46 злотых до 5 злотых, пишет InPoland.

Насколько больше придется платить туристам в Польше?

В Польше существует два отдельных сбора – местный налог и курортный сбор. Их взимают с гостей, останавливающихся на ночь в туристическом центре и на курорте, и эту сумму добавляет к счету отель, спа-центр или пансионат.

А закон о местных налогах и сборах от 18 сентября 2026 года введет новые верхние пределы налога за ночь на одного человека:

3,46 злотых – местный налог;

4,89 злотых – местный налог в охраняемых курортных зонах;

6,67 злотых – курортный сбор.

С 2027 года эти налоги станут выше и будут рассчитываться за ночь:

5 злотых – местный налог в живописных местах;

5,50 злотых – местный налог в заповедных курортных зонах;

6,86 злотых – курортный налог.

Такие ставки являются максимальными, но каждая община сможет устанавливать свои. И начиная с 2027 года, плату можно будет взимать только за ночь, проведенную в жилом помещении. Например, семья из 4 человек, планирующая недельный отдых в горах, где максимальная ставка сбора составляет 5 злотых за ночь, будет вынуждена доплатить 140 злотых.

Сейчас местные власти, желающие ввести такой сбор, еще должны доказать, что местность обладает благоприятными климатическими условиями. Но уже с 2027 года это требование отменится – достаточно будет так называемых ландшафтных ценностей. Таким образом, муниципалитеты смогут легче вводить сбор даже в тех районах, где раньше его не было.

Сейчас сбор взимается только с тех, кто прибывает с целью туризма, отдыха или обучения, но с 2027 года цель поездки уже не будет иметь значения. Единственный фактор, который на самом деле учитывается, – это именно проживание, поэтому деловым путешественникам также придется платить.

Однако от уплаты налога будут освобождены: