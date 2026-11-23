Вже 2027 року Польща змінить правила зборів з туристів – і тепер вони будуть стягуватися за ніч, а не за частину дня. А максимальна ставка зросте з 3,46 злотих до 5 злотих, пише InPoland.

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Наскільки більше доведеться платити туристам у Польщі?

У Польщі є два окремі збори – місцевий податок та курортний збір. Стягують їх з гостей, що зупиняються на ніч у туристичному центрі та на курорті, і цю витрату до рахунку додає готель, спа-центр чи пансіонат.

А закон про місцеві податки та збори від 18 вересня 2026 року запровадить нові верхні межі податку за ніч на одну людину:

3,46 злотих – місцевий податок;

4,89 злотих – місцевий податок в охоронюваних курортних зонах;

6,67 злотих – курортний збір.

З 2027 року ці податки стануть вищими і будуть розраховуватися за ніч:

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5 злотих – місцевий податок у мальовничих місцях;

5,50 злотих – місцевий податок у заповідних курортних зонах;

6,86 злотих – курортний податок.

Такі ставки є максимальними, але кожна громада зможе встановлювати свої. І починаючи з 2027 року, оплату можна буде стягувати тільки за ніч, що проводиться у помешканні. Наприклад, родина з 4 людей, що планує відпочинок в горах тиждень, а максимальна ціна збору там становить 5 злотих за ніч, буде змушена доплатити 140 злотих.

Зараз місцева влада, що хоче запровадити такий збір, ще має довести, що місцевість має сприятливі кліматичні умови. Але вже з 2027 року ця вимога зникне – достатньо буде так званих ландшафтних цінностей. Відтак, муніципалітети зможуть легше запроваджувати збір навіть у районах, де раніше його не було.

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Зараз збір стягується тільки з тих, хто прибуває з метою туризму, відпочинку чи навчання – але з 2027 року мета поїздки вже не буде мати значення. Єдиний фактор, що насправді враховується – це саме проживання, тож діловим мандрівникам також доведеться платити.

Але від податку будуть звільнені: