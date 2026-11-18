Ранее в этом году для украинских учеников в польских школах отменили специальные правила. Это означает, что украинцы должны были полностью интегрироваться в местную систему образования, но как обстоят дела на самом деле?

По последним данным Министерства национального образования, 4 октября 2026 года в польских школах обучалось 223 721 украинский ученик. Из них 154 515 детей прибыли в страну после начала полномасштабного вторжения, пишет InPoland.

Как изменилось обучение в Польше после отмены специальных правил?

Примерно 69 206 украинских учеников, которые сейчас учатся в польских школах, проживали в Польше и до начала полномасштабной войны. Из всех украинских школьников бесплатные курсы польского языка посещают 14 186 человек.

А вот в подготовительных классах учатся 640 учеников из Украины – и из них 494 прибыли после 24 февраля 2022 года.

Специальный закон для украинских школьников перестал действовать еще с 1 сентября 2026 года. И сейчас детей из Украины польский закон трактует как детей другой национальности.

Но несмотря на то, что специальные правила для украинцев уже не действуют, ключевые инструменты поддержки школьников все же сохранили. И в дальнейшем украинские ученики могут посещать бесплатные дополнительные курсы с репетитором польского языка. Делать это можно не менее 2 часов в неделю в течение 2 лет. Кроме того, в течение года украинцы могут посещать коррекционные занятия, им оказывают психологическую и педагогическую поддержку, а также помощь межкультурного ассистента.

В 2025/2026 учебном году было трудоустроено 1245 межкультурных ассистентов. Их основная задача – поддержка процесса интеграции и помощь в коммуникации между школой и домом, а также решение проблем адаптации.

В то же время активист украинского меньшинства в Польше Гжегож Куприянович обращает внимание на случаи, когда украинским ученикам делали замечания за то, что они общались на украинском языке в школе.

Между тем заместитель директора департамента МОН Польши Магда Витан заявила, что "все законодательные положения направлены на содействие интеграции, обеспечение того, чтобы ученики как можно быстрее овладели польским языком и могли в полной мере пользоваться преимуществами польской системы образования".

В соответствии с законом об образовании, культурно-образовательные общества и консульские учреждения могут организовывать обучение языку и культуре для учащихся, не являющихся гражданами Польши. В таких случаях школа должна предоставить бесплатные классные комнаты и учебные пособия.

В ведомстве также сообщили, что на данный момент не получали никаких письменных сообщений о нехватке учителей польского языка для иностранцев. Кроме того, существует правительственная программа "Дружественная школа", направленная на повышение осведомленности о культурных и идентичностных вопросах.