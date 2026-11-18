За останніми даними Міністерства національної освіти, 4 жовтня 2026 року у польських школах навчалися 223 721 український учень. І з них 154 515 дітей прибули до країни після початку повномасштабного вторгнення, пише InPoland.

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Приблизно 69 206 українських учнів, що зараз навчаються у польських школах, проживали в Польщі і до початку повномасштабної війни. І з усіх українських школярів безплатні курси польської мови відвідують 14 186 людей.

А ось у підготовчих класах навчаються 640 учнів з України – і з них 494 прибули після 24 лютого 2022 року.

Спецзакон для українських школярів припинив діяти ще з 1 вересня 2026 року. І зараз дітей з України польський закон трактує як дітей іншої національності.

Та попри те, що спеціальні правила для українців вже не діють, ключові інструменти підтримки школярів все ж зберегли. Й надалі українські учні можуть відвідувати безплатні додаткові курси з репетитором польської мови. Робити це можна щонайменше 2 години на тиждень протягом 2 років. Окрім того, протягом року українці можуть відвідувати коригувальні заняття, їм надають психологічну й педагогічну підтримку, а також допомогу міжкультурного асистента.

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У 2025/2026 навчальному році працевлаштували 1245 міжкультурних асистентів. Їхнє основне завдання – це підтримка процесу інтеграції та допомога у комунікації між школою та домівкою, а також вирішення проблем адаптації.

Водночас активіст української меншини в Польщі Гжегож Купріянович звертає увагу на випадки, коли українським учням робили зауваження через те, що вони спілкувалися українською у школі.

Тим часом заступниця директора департаменту МОН Польщі Магда Вітан заявила, що "усі законодавчі положення спрямовані на сприяння інтеграції, забезпечення того, щоб учні якомога швидше опанували польську мову та могли повною мірою користуватися перевагами польської системи освіти".

Відповідно до закону про освіту, культурно-освітні товариства та консульські установи можуть організовувати навчання мови та культури для учнів, що не є громадянами Польщі. У таких випадках школа має надати безплатні класні кімнати та навчальні посібники.

І у відомстві також повідомили, що наразі не отримували жодних письмових повідомлень про те, що вчителів польської мови для іноземців не вистачає. Окрім того, існує урядова програма "Дружня школа", що підвищує обізнаність про культурні та ідентичні питання.