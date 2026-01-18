Не случайность: почему в Канаде нет стиральных машинок дома
- В Канаде много старых домов, в которых инженерные системы не рассчитаны на установку индивидуальных стиральных машин, поэтому используют централизованные прачечные комнаты.
- Страховые риски, в частности протечки, являются причиной запрета установки стиральных машин в квартирах, особенно арендованных, во многих случаях.
Для многих новоприбывших в Канаду отсутствие стиральной машинки в квартире или доме становится неожиданностью. В некоторых жилых комплексах ее нет не только в отдельных помещениях, но и во всем здании. Причины такого подхода – вполне практичны и имеют историческую и техническую подоплеку.
Почему в Канаде в некоторых домах нет стиральных машин – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал Be a Canadian.
Почему в Канаде нет стиральных машин?
- Старые дома и инженерные ограничения
Многие жилые дома в Канаде возведены десятки лет назад, когда индивидуальные стиральные машины не были стандартом. Сантехнические и электрические системы в таких зданиях не рассчитаны на большие нагрузки, слив большого количества воды или вибрацию от техники. Установка стиральной машинки может привести к протечкам или повреждению труб.
- Централизованные прачечные – распространенная практика
Как отмечает пользователь соцсетей с ником CanadianMark, вместо индивидуальных машинок во многих канадских домах есть общие прачечные комнаты (laundry room) в подвале или на первом этаже. Там установлены промышленные стиральные машины и сушилки, которыми жители пользуются по расписанию или за плату. Такой подход считается удобным и экономически целесообразным.
- Страхование и правила аренды
Еще одна причина – страховые риски. Протекание стиральной машинки является одной из самых распространенных причин затоплений в жилых домах. Поэтому владельцы недвижимости и страховые компании часто запрещают установку стиральных машин в квартирах, особенно в арендованном жилье.
Меняется ли ситуация?
В новых жилых комплексах в Канаде стиральные машины все чаще устанавливают непосредственно в квартирах. Однако в старом жилом фонде централизованные прачечные остаются нормой, к которой канадцы давно привыкли.
