Не случайность: почему в Канаде нет стиральных машинок дома

Для многих новоприбывших в Канаду отсутствие стиральной машинки в квартире или доме становится неожиданностью. В некоторых жилых комплексах ее нет не только в отдельных помещениях, но и во всем здании. Причины такого подхода – вполне практичны и имеют историческую и техническую подоплеку.

Почему в Канаде в некоторых домах нет стиральных машин – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал Be a Canadian.

Почему в Канаде нет стиральных машин?

Старые дома и инженерные ограничения

Многие жилые дома в Канаде возведены десятки лет назад, когда индивидуальные стиральные машины не были стандартом. Сантехнические и электрические системы в таких зданиях не рассчитаны на большие нагрузки, слив большого количества воды или вибрацию от техники. Установка стиральной машинки может привести к протечкам или повреждению труб.

Централизованные прачечные – распространенная практика

Как отмечает пользователь соцсетей с ником CanadianMark, вместо индивидуальных машинок во многих канадских домах есть общие прачечные комнаты (laundry room) в подвале или на первом этаже. Там установлены промышленные стиральные машины и сушилки, которыми жители пользуются по расписанию или за плату. Такой подход считается удобным и экономически целесообразным.

Страхование и правила аренды

Еще одна причина – страховые риски. Протекание стиральной машинки является одной из самых распространенных причин затоплений в жилых домах. Поэтому владельцы недвижимости и страховые компании часто запрещают установку стиральных машин в квартирах, особенно в арендованном жилье.

Меняется ли ситуация?

В новых жилых комплексах в Канаде стиральные машины все чаще устанавливают непосредственно в квартирах. Однако в старом жилом фонде централизованные прачечные остаются нормой, к которой канадцы давно привыкли.

Какие еще минусы жизни в Канаде?