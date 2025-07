Как сэкономить на проезде в Лондоне: украинка раскрыла секрет

Общественный транспорт в Лондоне может быть совсем недешевым, и поэтому многие ищут способы немного сэкономить деньги.

Украинка, живущая в Лондоне, рассказала, сколько она потратила денег на проезд за месяц и рассказала о лайфхаке, который поможет немного сэкономить.

В Лондоне есть три способа оплатить проезд – и каждый сам выбирает, который подходит лучше всего именно для них. И несколько из них дают возможность немного сэкономить деньги.

Как можно сэкономить на проезде в Лондоне?

Pay as you go

Этот способ простой – вы просто прикладываете карту к турникету и проходите, и каждый день будет сниматься определенная сумма средств в зависимости от количества поездок.

Но есть ежедневный лимит, о котором не очень многие знают. Вы можете ехать десять раз в день, но с вас не снимет больше, чем 7,70 фунтов, если вы едете из первой во вторую зону,

– поделилась секретом блогерша.

Впрочем, если придется ехать в другую зону, тогда деньги будут взиматься дополнительно.

Oyster Card

Оплата аналогична предыдущему способу – вы покупаете специальную карточку за 5 фунтов, кладете на нее деньги и прикладываете карточку к турникету.

Тарифы на проезд с карточкой такие же, как и Pay as you go.

Travel Card

Проездной билет может быть на день, на неделю или на месяц. Но здесь очень важно оценить, будет ли вам выгодно покупать такой билет.

За прошлый месяц на проезд я потратила 185 фунтов. В течение предыдущего месяца я ездила из первой зоны в третью, и я езжу каждый день, даже по несколько раз,

– рассказала девушка.

А вот стоимость проездного билета с первой до третьей зоны – 175 фунтов. Поэтому вы можете сэкономить деньги, но только в случае, если вы действительно много ездите.

В Лондоне также есть специальные проездные билеты и на автобусы – поэтому если вам нравится этот транспорт и вас не защищает, это будет удобным вариантом.

